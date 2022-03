Wahlverhalten von Viertklässlern : Sekundarschule Alpen speist sich aus 13 Grundschulen

Corina Schulz, Leiterin der Sekundarschule in Alpen, ist zufrieden mit der Entwicklung in ihrem Haus. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Alpen Die Leiterinnen der Schulen in Alpen berichteten im Ausschuss darüber, wie die Schülerwanderungen im Sommer ausfallen werden. Der Begriff Dynamik bringt‘s auf den Punkt.

Dymamisch. So beschrieb Rektorin Corina Schule die aktuelle Lage an der Sekundarschule Alpen, die bereits mit Vorbereitungen für das Fest zum zehnjährigen Bestehen befasst ist. Das Attribut treffe auf diverse Bereiche des Schullebens zu, nicht nur auf den Fortschritt bei der energetischen Sanierung, die nach den Osterferien auf die Zielgerade einbiegt, oder die anstehende Integration von Schülern, die aus der Ukraine geflohen und in Alpen angekommen sind. Die Zahl der Kinder, die nach den Sommerferien in eine der beiden Fünfer­-Klassen gehen werden, liegt nun bei 53 – „Stand jetzt“, sagte Schulz am Rande der Sitzung des Schulausschusses. Das sind fünf mehr als unmittelbar nach dem offiziellen Ende der Anmeldefrist Anfang Februar.

Die Rektorin erläuterte der Politik, dass die Sekundarschule im Sommer Viertklässler aus 13 Grundschulen aufnehme, also nicht nur aus Alpen, Veen oder Menzelen, sondern auch von außerhalb der Gemeindegrenzen. Die stärkste Fraktion kommt diesmal von der Wilhelm-Koppers-Schule mit den Standorten Menzelen und Veen, die 14 ihrer insgesamt 48 Viertklässler beisteuert, wie Ausschussvorsitzende Irmgard Höpfner berichtete. Die anderen Koppers-Schüler wechseln zum Stiftsgymnasium (19), zur Marienschule (2) und zur Gesamtschule (4) in Xanten sowie zum Amplonius-Gymnasium (5) und zur Europaschule (2) in Rheinberg sowie zur privaten Realschule in Sonsbeck (2).

Von den 38 Viertklässlern der Grundschule Zum Wald wechseln nach den Sommerferien sieben Kinder an die benachbarte Sekundarschule, zwölf gehen dann aufs Gymnasium, zwei an die Marienschule, zwei weitere an eine andere Realschule sowie beachtliche 15 Kinder an die Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten.

Über Mangel an Nachwuchs müssen sich die Grundschulen in der Gemeinde offenkundig nicht sorgen. Die Grundschule Zum Wald meldet starkes Wachstum und steigert mit 51 i-Dötzchen im Sommer die Gesamtschülerzahl von derzeit 164 auf 181 Kinder – nicht eingerechnet die Kinder, die aus der Ukraine kommen. Die Wilhelm-Koppers-Grundschule meldet für ihre beiden Standorte Menzelen und Veen jeweils 26 Schülerinnen und Schüler in den beiden Anfangsklassen.

(bp)