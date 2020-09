Xantener Tafel dankt Helfern : „Ihnen gebührt große Anerkennung“

Xanten Die Xantener Tafel versorgt jede Woche rund 450 Menschen mit Lebensmitteln. Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter und Unterstützer wäre das nicht möglich. Deshalb lud die Tafel sie ein und sagte Danke.

Die Tafel Xanten hat sich bei ihren Unterstützern bedankt. Ohne sie könnten nicht jede Woche 450 Menschen in Xanten und Sonsbeck mit Lebensmitteln versorgt werden, sagten Gudrun und Harald Rieberer von der Tafel Xanten auf einer kleinen Feier am Samstagabend für die zahlreichen Helfer. Es sei eine „sehr große Aufgabe“, aber mit Hilfe von vielen Menschen werde sie gemeistert. „Ihnen gebührt eine große Anerkennung und ein riesiges Dankeschön.“ Woche für Woche Gemüse und Obst geputzt, Brot und andere Lebensmittel sortiert, Kisten gepackt und zu den Kunden gefahren. Ehrenamtliche Mitarbeiter kümmerten sich darum, auch während der Corona-Krise, obwohl sie dadurch mit vielen Menschen in Kontakt kämen und einem Infektionsrisiko ausgesetzt seien. Rieberers dankten deshalb besonders den Xantener Pfadfindern, die eingesprungen seien, um die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter abzulösen. Sie dankten auch dem Round Table, der den Bringdienst unterstützt, und dem Lions Club für die finanzielle Unterstützung. Außerdem dankten sie Bürgermeister Thomas Görtz dafür, dass „er sich immer für uns einsetzt“. Dank einer Spende der „Aktion Mensch“ konnten Rieberers den ehrenamtlichen Helfern eine Aufwandsentschädigung überreichen.