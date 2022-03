Ehemalige Grundschule als Unterkunft : Xanten nimmt kurzfristig etwa 40 Flüchtlinge aus der Ukraine auf

Xanten Kurzfristig kommen am Freitag etwa 40 Frauen und Kinder aus der Ukraine nach Xanten. Die Stadt bringt sie in der ehemaligen Grundschule in Birten unter. Das Gebäude war schon vorsorglich dafür vorbereitet worden.

Die Stadt Xanten erwartet am Freitag kurzfristig etwa 40 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Es handle sich um Frauen und Kinder, die in der ehemaligen Grundschule in Birten untergebracht würden, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Donnerstag. Das Gebäude sei dafür hergerichtet worden. Durch Spenden gebe es auch eine Grundausstattung wie Geschirr und Besteck. Mit den Schulen sei schon darüber gesprochen worden, dass die Kinder so bald wie möglich den Unterricht besuchen können. Gerade wenn die Menschen traumatisiert seien, sei es am besten, wenn sie geregelte Tagesabläufe hätten und die Kinder mit anderen Kindern zusammenkämen.

Die etwa 40 Menschen kommen aus anderen Kommunen im Kreis Wesel, wie Görtz erklärte. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine seien zunächst ungleichmäßig auf die Städte und Gemeinden verteilt worden. Einige Kommunen seien deshalb schon an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Deshalb kämen die rund 40 Frauen und Kinder nun nach Xanten.

Die Stadt hatte zunächst geplant, ukrainische Flüchtlinge auch in privaten Wohnungen unterzubringen. Dafür hatte sie von Bürgern schon Angebote bekommen. Ein Hotel habe auch einige Zimmer zum Selbstkostenpreis angeboten, sagte Görtz. Die ehemalige Grundschule in Birten sollte dagegen für den Fall vorgehalten werden, dass andere Unterkünfte nicht ausreichen. Vorsorglich wurde das Gebäude in den vergangenen Tagen aber bereits vorbereitet. Deshalb steht es jetzt schon zur Verfügung. Da nun auf einen Schlag rund 40 Menschen in Xanten erwartet werden, müssten sie direkt in dem ehemaligen Schulgebäude untergebracht, weil es schwierig sei, sie kurzfristig auf verschiedene Wohnungen zu verteilen, sagte Görtz.

