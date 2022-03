Zuschüsse von Bund und Land : Xanten bekommt 400.000 Euro für zwei Radwege

Der Mölleweg in Lüttingen (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten will den Mölleweg in Lüttingen und Greilack in Obermörmter erneuern. Bund und Land unterstützen sie dabei mit Zuschüssen über mehrere Hunderttausend Euro.

Bund und Land geben der Stadt Xanten insgesamt 401.900 Euro, damit sie die beiden Radwege Mölleweg in Lüttingen und Greilack in Obermörmter erneuern kann. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm Nahmobilität 2022, wie der Landtagskandidat Sascha van Beek (CDU) mitteilte. Demnach hat das NRW-Verkehrsministerium die ersten Zuschussempfänger veröffentlicht, und Xanten gehört dazu. Das NRW-Verkehrsministerium wird von Ina Brandes geführt, einer Parteifreundin von Sascha van Beek, der im Mai in den Landtag gewählt werden möchte.

Wie aus einer Übersicht hervorgeht, die der Alpener mitschickte, übernehmen Bund und Land den Großteil der Kosten für die Erneuerung der beiden Radwege. Beim Mölleweg in Lüttingen summiert sich der Zuschuss von Bund und Land auf 207.600 Euro, bei Gesamtausgaben von 218.600 Euro. Beim Radweg Greilack in Obermörmter sind es 194.300 von 204.600 Euro. Der überwiegende Teil kommt jeweils vom Bund.

Landesweit würden insgesamt 253 Maßnahmen mit 98,1 Millionen Euro gefördert, inklusive der Bundesmittel, erklärte van Beek. Immer mehr Menschen in NRW nutzten ihr Rad oder E-Bike in der Freizeit und für den täglichen Weg zur Arbeit. „Gut ausgebaute Rad- und Fußwege bedeuten deshalb neben mehr Sicherheit auch mehr Lebensqualität in unseren Kommunen.“ Nie zuvor sei so viel Geld in klimafreundliche Nahmobilität geflossen wie in diesem Jahr. „Das ist auch notwendig, insbesondere bei uns am Niederrhein.“ Deshalb sei auch in Zukunft eine Landesregierung notwendig, die „die Fahrradwege im ländlichen Raum im Blick behält“.

(wer)