Touristische Angebote in Xanten : Mit der Seestern in die neue Saison

Die erste Gruppe der Saison 2022 war der Frauenchor „Wupperklang“ aus Wuppertal. Die Damen ließen ihre Stimmen auf der Seestern erklingen. RP-Foto: rava Foto: Randolf Vastmans

Xanten Nikolai Nachtigall schippert mit dem Fahrgastschiff ab sofort wieder regelmäßig über Nord- und Südsee in Xanten. Bei der ersten Fahrt in diesem Jahr sang ein Frauenchor sogar ein Ständchen.

Von Randolf Vastmans

„Ich bin froh“, so Nikolai (genannt Niko) Nachtigall, als am Samstag am Anleger Vynen die erste Fahrt der Saison beginnt, „dass es, wenn auch durch die Reparatur der Klappbrücke, mit Verspätung wieder losgeht“. Das kann seine Frau Stephanie bestätigen. „Er strahlt schon den ganzen Morgen“, erzählt sie. Kein Wunder, denn auch das Wetter spielt mit. Im vergangenen Jahr hatte die Corona Pandemie den beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht und Niko heuerte auf einem Rheinschiff an, um das Familienleben finanzieren zu können. Diese besteht aus den beiden und drei Kindern im Alter von elf, sechs und fast zwei Jahren.

Aber nun ist er wieder in seinem Element. Über die Xantener Nordsee geht es mit den ersten Fahrgästen nach Wardt. Jenny und Tobi aus Duisburg gefällt das. Sie kommen häuiger mal nach Xanten, aber mit der Seestern fahren sie zum ersten Mal. „Man kommt endlich mal wieder raus“, unterstreicht Jenny. Beide genießen es, zwei Stunden zu entspannen und gar nichts zu tun.

Das Ehepaar Niko und Stephanie Nachtigall freuen sich auf viele Fahrgäste in dieser Saison. Foto: Randolf Vastmans

Info Acht Namen in fast 90 Jahren Historie Als das Fahrgastschiff am 27. April 2003 auf den Namen „Seestern“ getauft wurde, war das schon der achte Name. Zuvor hieß das 1933 in Königswinter gebaute Schiff Essen, Steele, Schlesien, Dornröschen, Weserperle, Wappen von Emmerthal und Burg Arras. Seit Juli 2013 sind Nikolai und Stephanie Nachtigall stolze Besitzer der „Seestern“ und fahren jedes Jahr von Anfang April bis Ende Oktober über die Xantener Nord- und Südsee.

So geht es auch Christina und Frank aus Gescher, die mit ihren Kindern Leo (4) und Lina (2) an Bord sind. Kürzlich haben sie sich ein Wohnmobil zugelegt, mit dem sie auf einem Campingplatz in Hamminkeln-Dingden stehen. „Von dort aus“, so Frank, „erkunden wir die Gegend“. Heute ist die Familie auf der Seestern gelandet. Genau wie Jenny und Tobi sind sie im Besitz der Ruhr-Top-Card, die viele Vergünstigungen im Ruhrgebiet und darüber hinaus bietet. „Viele Gäste“, weiß Stephanie, „haben die Ruhr Top Card“.

An Bord ist sie wegen der Kinder nicht so oft. Nun zum Saisonbeginn muss sie zwei Service-Kräfte einarbeiten, die die Fahrten in dieser Saison begleiten und die Gäste künftig versorgen werden. Von Wardt aus geht es durch die Wardter Förde, den Verbindungskanal zwischen Nord- und Südsee, und Niko betätigt das Schiffshorn. „Das mache ich für den Fall, dass uns ein Freizeitskipper oder ein Stand-up-Paddler entgegenkommt“, erklärt er. Verständlich, denn der Kanal ist nicht breit und die zu durchfahrende Biegung unübersichtlich.

Aber er fährt umsichtig, während er den Fahrgästen über die Lautsprecheranlage erklärt, was es zu sehen gibt. Nach der Brücke, die für das Xantener Schiff hochgefahren wird, geht es vorbei an der Beach-Line-Surfschule, dem Naturfreibad mit dem denkmalgeschützten Hagelkreuz sowie der weithin beliebten Wasserskianlage, an der die Wakeboarder ihre Runden ziehen und hinter der sich der Klettergarten „Adventurepark Xanten“ befindet.

Allmählich kommen auch der Xantener Viktor-Dom, die Kriemhildmühle und der Hafen Xanten mit seiner Promenade und dem Plaza del Mar in Sicht. Ein paar Minuten später legt die Seestern dort an und empfängt die nächsten Gäste, unter anderem einen Frauenchor aus Wuppertal. Der 25köpfige Chor „Wupperklang“ hat seinen Chorausflug in die Domstadt gemacht, nachdem dieser wegen der Pandemie zwei Jahre verschoben werden musste. Für die Damen, die schon vor einiger Zeit telefonisch gebucht hatten, ist der Innenraum des unteren Decks reserviert. Dort sind Kaffee und Kuchen vorbereitet. Die Sängerinnen sind begeistert. „Hier klappt einfach alles“, freut sich die Chorleiterin. Zum Dank geben sie ein Ständchen mit einem Lied aus ihrer Heimatstadt.

Auf dem Rückweg legt das Schiff zum ersten Mal zusätzlich an der neuen Anlegestelle unmittelbar an der Brücke an, bevor es durch die Förde zurück nach Vynen geht. Dort fällt die Bilanz positiv aus: Es hat viel Spaß gemacht, der Service ist sehr angenehm und man lernt nette Menschen kennen so urteilen viele. Das war für die meisten sicher nicht die letzte Fahrt mit der Seestern. Niko und seine Frau haben noch eine lange Saison vor sich.

Fahrplan und Buchungen unter https://seestern-xanten.de/de/fahrplan-tickets/.

