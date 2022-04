Talkrunde zur Landtagswahl in Xanten : Fairer Schlagabtausch in der heißen Phase

Das Podium mit (v.l.) Niels Awater, Manuela Bechert, Renan Cengiz, Franca Cerutti, René Schneider und Sascha van Beek. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Vom Krieg bis zur Energie: Die Landtagskandidaten René Schneider (SPD), Sascha van Beek (CDU), Franca Cerutti (FDP), Niels Awater (Bündnis 90/Die Grünen), Manuela Bechert (Die Linke) sowie Renan Cengiz (Die Partei) bezogen bei der Talkrunde von Volksbank Niederrhein und Rheinischer Post Stellung.

Demokratie lebt vom Diskurs. Das gilt für die Entscheidungsfindung im Landtag. Das gilt aber auch, um den Wählerinnen und Wählern die Entscheidung zu erleichtern, wem sie am 15. Mai ihre Stimme geben sollen. Bei der Podiumsdiskussion der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post bekamen daher die sechs Landtagskandidaten René Schneider (SPD), Sascha van Beek (CDU), Franca Cerutti (FDP), Niels Awater (Bündnis 90/Die Grünen), Manuela Bechert (Die Linke) sowie Renan Cengiz (Die Partei) die Chance, Stellung zu beziehen, ihre Positionen zu erklären, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen und sich persönlich vorzustellen. Mehr als 80 Zuschauer verfolgten im Xantener Hotel van Bebber die Argumente der Kontrahenten, die sich „kompetent und sympathisch“, wie Gastgeber und Voba-Chef Guido Lohmann resümierte, den Fragen des Moderatoren-Duos Uwe Plien und Markus Werning stellten. Bei manchen Themen wie dem Kiesabbau ging es heiß her (siehe Artikel „Das ewige Ringen um die Abkehr von Kies“). An anderen Stellen – etwa bei einer Rate-Runde zu eingespielten Lieblingsliedern der Kandidaten – durfte aber auch herzhaft gelacht werden.

Ein Thema verlangte aber selbst dem für seinen Wortwitz bekannten Cengiz der Satirepartei Die Partei Ernsthaftigkeit ab. RP-Redakteur Werning wollte in der ersten Fragerunde von den Kandidaten wissen, wie sie zu der Entscheidung der Bundesregierung stehen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Witze zu machen, halte er für unangemessen, erklärte Cengiz. Er sei froh, darüber nicht entschieden haben zu müssen. Er komme aus einem Bereich, in dem man mit Worten kämpfe. Das sollte auch in der Politik so sein. Auch van Beek betonte die Schwierigkeit solch einer Entscheidung. Er halte es aber für richtig, Waffen an die Ukraine zu liefern. „Mich hat etwas irritiert, warum erst jetzt“, sagte er.

Gastgeber Guido Lohmann leitete die Talkrunde ein. Foto: Armin Fischer (arfi)

„Mein Herz sagt, dass Waffen niemals Frieden schaffen können“, sagte Schneider. „Aber mein Verstand sagt, dass ein Wahnsinniger wie Putin nicht anders zu stoppen ist.“ Es sei die Erkenntnis aus den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass man dem Einhalt gebieten müsse. Laut Cerutti verteidigt dieses „kleine Land mitten in Europa“ nun „Freiheit für uns alle“. Sie sehe es als moralische Verpflichtung an, dabei zu helfen.

Eine andere Position vertritt Bechert. Sie verurteile Hetze gegen Homosexuelle, Einschränkung der Pressefreiheit sowie Russlands Angriff. „Waffen können aber niemals Frieden stiften“, betonte sie und verwies auf Putins Drohung von einem Schlag gegen die Nato-Staaten, sollten diese sich ins Kriegsgeschehen einmischen.

Awater gestand ein, zwiegespalten zu sein. Das Risiko eines Dritten Weltkriegs mache ihm Angst, so der 21-Jährige. Zugleich gelte es aber, die demokratischen Werte zu verteidigen und den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Bei der zweiten Frage hatte der Grünen-Kandidat eine eindeutige Meinung. Wie kann der Ausbau Erneuerbarer Energien gelingen? Laut Awater brauche es neben dem Ausbau von Wind- und Solaranlagen auch mehr Forschung dazu, wie diese Energie gespeichert werden kann. Stillstehende Windräder seien ein „Unding“. Er plädierte dafür, Windparks mit Anlagen zur Wasserstofferzeugung auszustatten. Diese würden mit Windenergie gespeist, der produzierte Wasserstoff könne bei Bedarf aber wieder zu Strom umgewandelt werden.

Mehr als 80 Zuschauer folgten im Hotel van Bebber den Argumenten der Landtagskandidaten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Bechert warf Bundes- und Landesregierung Nachlässigkeit vor. Vor allem kritisierte sie das Landesgesetz, einen Mindestabstand von einem Kilometer zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen einhalten zu müssen.

Van Beek offenbarte sich ebenfalls als kein Freund des Mindestabstands, ergänzte aber, in Alpen erlebt zu haben, wie schwierig es sei, Akzeptanz für Windkraft zu schaffen. Mit Verweis auf 23 neue Windräder in NRW in diesem Jahr sagte van Beek: „Wir sind schon gut dabei, was den Ausbau von Windkraft angeht.“ Planungs- und Genehmigungsprozesse müssten aber beschleunigt werden. Der CDU-Mann ergänzte: „Wir geben da Gas.“

Für Cengiz war die Aussage gefundenes Fressen: „Es geht ja darum, eben nicht Gas zu geben“, witzelte er. „Was wir brauchen, ist frischer Wind.“ Da musste selbst der CDU-Mann lachen. Nach Einschätzung von FDP-Frau Cerutti könnte die energiepolitische Situation aufgrund des Krieges nun den „nötigen Druck“ darstellen, um Innovationen für die Energiewende stärker zu fördern.

Schneider warnte davor, die aktuelle Energiesituation vorzuschieben, um wieder über Gasgewinnung durch Fracking nachzudenken. Als Hieb an CDU und FDP fügte er hinzu: „Bei den langen Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen können sie sich ja ausrechnen, wann diese beantragt wurden: unter Rot-Grün.“

Beim dritten Thema des Abends, der Inneren Sicherheit, verwies Schneider auf 17.000 unbesetzte Stellen im Landesdienst quer durch alle Bereiche. Das sei das Hauptproblem, das die Politik unisono habe. Cerutti bestätigte, viel zu wenige Polizeikräfte im Land zu haben. Sie forderte, den Polizeiberuf attraktiver zu gestalten und auch ohne Abitur zu ermöglichen. „Ein Anfang ist gemacht, und ich hoffe, dass es künftig wieder mehr Beamte geben wird“, so die FDP-Frau.

Cengiz warb dafür, früher anzusetzen: mehr Sozialarbeit, mehr Angebote für Jugendliche, mehr Kultur – „sodass junge Menschen gar nicht erst auf die schiefe Bahn kommen“. Als „unsinnige Maßnahmen“ aus einer Angst heraus bezeichnete er hingegen den Vorschlag, mehr Lampen aufzustellen. „Dann sieht der Verbrecher nur besser“, witzelte Cengiz.

Auch Bechert bezweifelte, durch mehr Polizeipräsenz und Überwachung zu erreichen, das Land sicherer zu machen. Zugleich forderte sie aber ein „freies Gremium“, das die Polizei überwache, und sprach sich dafür aus, weitere Schließungen von Polizeiwachen zu verhindern.

Becherts Darstellung, die Polizei sei von rechten Strukturen durchzogen, kommentierte van Beek als hanebüchen. Gegen derartige Gruppen sei Innenminister Herbert Reul konsequent vorgegangen. Recht gab er SPD-Mann Schneider, dass die Pandemie gewiss Einfluss auf den Rückgang der Einbruchszahlen hatte. „Aber auch davor sind die Zahlen schon gesunken, die Aufklärungsquote steigt, das sind Ergebnisse toller Arbeit“, so van Beek. Statt besetzter Polizeiwachen, die keiner aufsuche, gebe es nun mehr Streifendienst und damit mehr Polizei in der Fläche.

Awaters Sorge galt eher der Kriminalität im Internet. Cybermobbing sei eine Form von Gewalt, die für Menschen schwerwiegende Folgen haben könne, so der junge Politiker. Daher setze er sich für eine eigene Abteilung für Cybermobbing ein, ebenso für den Ausbau der Kapazitäten in Jugendämtern, um Gewalt gegen Kinder zu verhindern.

(beaw)