Landtagswahl 2022 : Das ewige Ringen um die Abkehr vom Kies

Xanten Das Schwarze-Peter-Spiel geht weiter: Wer trägt die Verantwortung dafür, wie viel Kies und Sand in den nächsten Jahren am Niederrhein abgebaut werden soll? Einig sind sich die Kandidaten nur, dass weniger mehr ist.

Es wird wohl eine Frage bleiben, die nie geklärt werden kann – zumindest von jedem anders beantwortet wird: Wer ist dafür verantwortlich, dass im Kreis Wesel weitere rund 1000 Hektar für den Abbau von Kies und Sand vorgesehen sind? Auch am Donnerstagabend im Hotel van Bebber in Xanten ging es darum.

Landtagswahl am 15. Mai 2022

Landtagswahl am 15. Mai 2022 : Fünf aus Rheinberg für den Landtag

Zusage an Bauern – Politiker wollen Kies-Abbau bremsen

Landtagswahl 2022 : Zusage an Bauern – Politiker wollen Kies-Abbau bremsen

Fairer Schlagabtausch in der heißen Phase

Talkrunde zur Landtagswahl in Xanten

Talkrunde zur Landtagswahl in Xanten : Fairer Schlagabtausch in der heißen Phase

Manuela Bechert (Die Linke) schaltete sich ein, erinnerte an eine Radtour, bei der gegen den Kies-Abbau protestiert wurde. „Lasst uns alle an einem Strang ziehen“, habe sie sich damals gedacht. Es hätten auch alle mitgemacht – bis auf CDU und FDP. Niels Awater (Grüne) beendete die Debatte über die Schuldfrage: Wie der Kies-Abbau heute laufe, sei falsch, aber wer dafür verantwortlich sei, sei ihm egal. Wichtig sei dagegen: „Ich will es ändern.“