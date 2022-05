Hagelkreuzschule führt Musical auf : Lüttinger Kinder helfen Kindern

Den Kindern konnte man ansehen, dass sie mit Herz und Seele bei der Sache waren. Foto: Randolf Vastmans

Lüttingen Mehrere Klassen der Hagelkreuzschule in Lüttingen führten ein Musical auf – zugunsten zweier Partnerschulen. Weitere Spenden sammelte Lehrer und Schüler für Flüchtlinge aus der Ukraine.

„Wir wollten den Grundschulen in Schleiden/Gemünd und Dernbach helfen“, erklärte Susanne Rennings, Klassenlehrerin der 2c der Hagelkreuzschule in Lüttingen. Beide Schulen waren im vergangenen Jahr von der verheerenden Flut heimgesucht und zum großen Teil zerstört worden, so dass die dortigen Schülerinnen und Schüler teilweise auch heute noch jeden Morgen auf andere Schulen der Region verteilt werden müssen. Die Entscheidung, diesen beiden Schulen zu helfen, fiel wegen einer früheren Klassenfahrt sowie der Xantener Feuerwehr, die bereits in einem der beiden Orte Hilfe leistete.

„Es sollte allerdings keine normale Spendenaktion sein, bei der man Geld auf irgendein Konto überweist und dann nichts mehr davon hört“, sagte die Lehrerin. Vielmehr habe man den Kindern der eigenen Schule zeigen wollen, „wie gut es uns doch geht und dass jeder helfen kann, sei er noch so jung“. Das Ergebnis war das Musical „Der Regenbogenfisch“, das die Kinder unter der Leitung von Susanne Rennings und Birgit Riedel seit Weihnachten einstudiert hatten und am Freitag zum ersten Mal im Forum der Lüttinger Grundschule aufführten. Während die halbe 1b und die 2c den Chor bildeten, übernahm die andere Hälfte der 1b die Darstellung und die 4a die musikalische Begleitung. „Ein Musical, das in unsere Zeit passt“, berichtete Schulleiterin Daniela Hommen, „denn es erzählt von einem fremden Fisch, der seinen Schwarm verlor und nun Anschluss an den Schwarm der Regenbogenfische sucht, aber – weil er anders ist – abgewiesen wird.“ Erst als Gefahr durch Räuberfische droht und die anderen Fische in ihren Verstecken Zuflucht finden, wird einem der Regenbogenfische klar, dass der Fremde nun allein den Räubern ausgeliefert ist – also animiert er die anderen, ihm gemeinsam zu helfen. So werden die Räuber verjagt, und der Fremde findet doch noch Anschluss, statt allein zu bleiben.

Den Kindern sah man an, dass es ihnen Spaß machte, denn sie waren mit Herz und Seele dabei und begeisterten die rund 160 Zuschauer. Aber auch die restlichen Schülerinnen und Schüler hatten geholfen. Sie waren für die Dekoration verantwortlich, während die Eltern für Kaffee und Kuchen sorgten, die nach der Aufführung gegen eine Spende ausgegeben wurden. Weitere zusätzliche Spenden, um die Daniela Hommen bat, waren für die Hilfe ukrainischer Flüchtlinge vorgesehen. Bei beiden war der Erfolg bereits auf den ersten Blick sehr vielversprechend. Der Erlös für die Partnerschulen soll in absehbarer Zeit persönlich an deren Schulleiter übergeben werden.

