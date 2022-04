Nach Vandalismus-Vorfall : Jugendliche räumen an Lüttinger Fischerhütte auf

Am Sonntagmorgen war an der Fischerhütte wieder alles sauber, wie der HBV-Vorsitzende Klaus Kaja berichtet. Foto: Klaus Kaja

Xanten Unbekannte verteilten Glasscherben und Müll an der Fischerhütte an der Xantener Südsee. Der Lüttinger Heimatverein und Bürger waren entsetzt. Dann meldeten sich Jugendliche. Sie berichteten, was vorgefallen war, und räumten auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Vandalismus an der Fischerhütte an der Xantener Südsee haben sich Jugendliche beim Heimat- und Bürgerverein Lüttingen (HBV) gemeldet und aufgeräumt. Wie der HBV-Vorsitzende Klaus Kaja unserer Redaktion berichtete, erhielt er am Samstagnachmittag eine E-Mail von einem Jugendlichen. Darin schilderte der junge Mann, wie es dazu gekommen sei, dass am Samstag überall auf den Wiesen, Wegen, Bänken und Tischen an der Lüttinger Fischerhütte Glasscherben und Müll gelegen hatten. Der HBV kümmert sich ehrenamtlich um die Pflege des Geländes und der Fischerhütte.

Am Samstagvormittag war das Gelände mit Scherben und anderem Müll übersät gewesen. Foto: RP/Markus Werning

Kollegen und er hätten dort feiern wie wollen, wie schon so oft, und jedes Mal hätten sie auch aufgeräumt, erklärte der Jugendliche. Aber dieses Mal seien „ein paar junge Männer“ dazugekommen und hätten mitfeiern wollen. Irgendwann hätten sie angefangen, einige Kollegen von ihm zu schlagen, berichtete der Jugendliche. Sie seien daraufhin weggerannt, ohne aufzuräumen. „Aber es lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine kaputten Flaschen auf dem Boden.“

Zwei seiner Kollegen hätten die Flaschen zumindest noch zusammengestellt, berichtete der Jugendliche in der E-Mail weiter. Aber als auch sie gegangen seien, hätten sie gehört, wie jemand von den anderen jungen Männern die Flaschen zerstört habe. Er und seine Kollegen kämen „auf jeden Fall nachher vorbei, um aufzuräumen“, schrieb der Jugendliche am Samstagnachmittag an Kaja.

Der HBV-Vorsitzende berichtete, dass er sich am Sonntagmorgen die Fischerhütte noch einmal angesehen habe – das Gelände sei tatsächlich wieder aufgeräumt gewesen. Dem E-Mail-Schreiber antwortete er, dass es „aller Ehren wert“ sei, dass dieser sich gemeldet habe und dass die Jugendlichen auch wieder aufgeräumt hätten. Das finde er „ganz toll“, sagte Kaja unsrer Redaktion. Unklar blieb, wer die eigentlichen Verursacher des Vandalismus waren.

(wer)