Weiterbildung in Rheinberg, Alpen, Xanten, Sonsbeck : Die VHS kommt nur schleppend in Fahrt

Info

Gesucht Die Volkshochschule freut sich über jede Bewerbung von Kursleitern und Kursleiterinnen. Besonders stark werden Fachleute für Fremdsprachen und Deutsch gesucht.

Kontakt Melden können sich Interessenten in der VHS-Geschäftsstelle an der Lützenhofstraße 9 in Rheinberg (ehemaliges Konvikt). Telefonisch sind die Mitarbeiter unter der Nummer 02843 907400 erreichbar, per E-Mail an die Adresse vhs@vhs-rheinberg.de.

Internet Näheres gibt es auch auf der Homepage www.vhs-rheinberg.de.