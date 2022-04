Neuer Fahrplan : Xantener Fahrgastschiff Seestern startet in die Saison

Auch von außen glänzt der Seestern wieder: Decksmann Sascha Wieland und Schiffsführer Nikolai Nachtigall putzen mit dem Schrubber die Bordwand. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Corona-Zwangspause ist beendet: Das Fahrgastschiff Seestern pendelt am Wochenende wieder zwischen Xanten, Wardt und Vynen. Nikolai und Stephanie Nachtigall erklären, welche Änderungen es im Fahrplan gibt.

Das Fahrgastschiff Seestern startet am Samstag mit einem neuen Fahrplan in die Saison auf der Xantener Süd- und Nordsee. Ein vierter Haltepunkt kommt hinzu, dadurch ändern sich die Routen und die Fahrzeiten. Geschäftsführer Nikolai Nachtigall und seine Frau Stephanie reagieren damit auf die Nachfrage ihrer Fahrgäste.

Bisher fuhr der Seestern von Vynen über Wardt nach Xanten und wieder zurück. Eine Rundfahrt über Nord- und Südsee dauerte rund eineinhalb Stunden. Das sei vielen Menschen zu lang gewesen, berichten Stephanie und Nikolai Nachtigall: „Die Menschen haben immer weniger Zeit in ihrer Freizeit.“ Viele Touristen wollten während eines Xanten-Besuchs so viel wie möglich erleben. Eine Schiffsfahrt über eineinhalb Stunden passe dann nicht mehr ins Programm. „Das haben wir oft gehört.“

Großreinemachen im Ausflugsdamper: Stephanie Nachtigall (l.) und Petra Voß bereiten innen alles für den Saisonstart vor. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Für Kinder und Familien gibt es Ermäßigungen Fahrpreise Eine Rundfahrt auf der Südsee kostet zehn Euro, für 15 Euro geht es zusätzlich über die Nordsee. Wer eine einzelne Strecke zwischen Xanten, Strandbad, Wardt oder Vynen fahren möchte, zahlt zwischen vier und sechs Euro. Für Familien und Kinder gibt es Ermäßigungen. Sie hätten die Preise anheben müssen, weil die Kosten gestiegen seien, erklären Nikolai und Stephanie Nachtigall. „Alles ist teurer geworden, nicht nur der Treibstoff.“ Internet Infos zu Fahrplan und Preisen auf seestern-xanten.de

Außerdem würden viele Fahrgäste gern am Info-Zentrum des Freizeitzentrums (FZX) ein- oder aussteigen, weil sie ihr Auto auf den großen Parkplätzen an der Straße Am Meerend abgestellt haben oder zum Schwimmen ins Naturbad oder zurück zu ihrem Quartier in der Jugendherberge gehen wollen. Bisher hätten sie mit der Seestern dafür bis zum Hafen in Wardt fahren und dann zurück durchs Dorf bis zur Südsee laufen müssen. „Das war vielen Menschen zu viel.“

Deshalb gibt es den neuen Seestern-Haltepunkt an der Südsee: Das Fahrgastschiff stoppe, nachdem es den Xantener Hafen verlassen habe, vor der Klappbrücke in der Nähe des FZX-Info-Zentrums, erklären Nikolai und Stephanie Nachtigall. Mittwochs und samstags fahren sie mit ihrem Ausflugsdampfer anschließend weiter auf die Nordsee. Dort halten sie in den Häfen von Wardt und Vynen, bevor sie wieder nach Xanten aufbrechen. Donnerstags, freitags, sonntags und feiertags dagegen pendelt die Seestern zwischen dem Hafen Xanten und dem FZX-Info-Zentrum. Hin- und Rückfahrt auf der Südsee dauert etwa eine Stunde.

Damit bedienen Nikolai und Stephanie Nachtigall die gestiegene Nachfrage nach kürzeren Rundfahrten, bieten aber weiter auch lange Schiffstouren an. Gerade mittwochs und samstags machten viele Vereine, Betriebe und andere Gruppen einen Ausflug, sie wollten auch gern einige Zeit auf dem Wasser verbringen, berichten die Eheleute. Deshalb fahren sie an diesen beiden Tagen und zusätzlich bei Sonderfahrten über die komplette Nord- und Südsee. Die Rundfahrt über beide Gewässer dauere etwa zwei Stunden, also eine halbe Stunde länger als bisher. „Wir haben das Anlegen und die Fahrt selbst entschleunigt.“ Damit die Fahrgäste entspannter ein- und aussteigen können.

Der neue Fahrplan gilt ab Samstag, um 13.20 Uhr legt die Seestern zum ersten Mal seit 2020 wieder ab. Im vergangenen Jahr war das Schiff wegen der Corona-Pandemie an seinem Liegeplatz im Hafen Vynen geblieben. 2020 war es gefahren, aber es war eine deutlich kürzere Saison als sonst gewesen. Zwei schwierige Jahre liegen also hinter dem Ausflugsdampfer, genauso wie hinter anderen Firmen der Tourismus-Branche. Umso mehr freuen sich Nikolai und Stephanie Nachtigall über die vielen Anfragen nach Rundfahrten, die sie schon jetzt haben: Die Menschen wollten zurück zur Normalität, das sei deutlich zu spüren. Und sie erinnerten sich auch an den Seestern: „Wir freuen uns riesig, dass wir nicht vergessen wurden, die Reisegruppen kehren zurück.“

Es auch für die Eheleute eine Rückkehr: Als der Seestern wegen der Corona-Einschränkungen nicht fahren durfte, konnten sie mit dem Fahrgastschiff auch kein Geld verdienen. Nikolai Nachtigall hat deshalb als Steuermann und Schiffsführer bei einer großeren Reederei gearbeitet, ist als Binnenschiffer auf dem Rhein, der Weser und der Elbe gefahren. In der Regel war er zwei oder drei Wochen am Stück unterwegs, war also nicht mehr jeden Abend zu Hause. Dafür konnte die Familie zum ersten Mal im Sommer Urlaub machen. Sonst ist es die Hauptsaison für die Seestern. Die vergangenen zwei Jahre hatten also auch angenehme Seiten. Dennoch: „Wir freuen uns, wieder zu starten“, sagen Nikolai und Stephanie Nachtigall. „Die Nord- und Südsee sind unser Zuhause.“

(wer)