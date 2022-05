Aktion des Service-Clubs : Golf-Turnier: Kiwanis sammelt Geld für Ukrainer

Hannah Keuchel (TIX) und Marcel Grewe (Kiwanis) Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Unter dem Motto „Look up from your tee!“ nimmt der Kiwanis Club Niederrhein nach der pandemiebedingten Pause am Sonntag, 8. Mai, die Tradition von Golf-Turnieren zugunsten benachteiligter Kinder wieder auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie der Serviceclub mitteilte, greift er mit dem Slogan den Sport auf – ein „Tee“ ist ein kleiner Stift, auf dem der Golfball für den Abschlag platziert wird – und will dazu aufrufen, den Blick in die Welt zu weiten, die sich seit dem Ukraine-Krieg verändert hat. Millionen Menschen sind bereits vor den Kämpfen geflohen.

Kiwanis und der Golf-Club Schloß Moyland wollen deshalb mit dem Turnier helfen: Der Erlös der Veranstaltung werde Kindern in der Ukraine zu Gute kommen, erklärt der Serviceclub. Kiwanis rechnet mit Antrittsgeldern der Teilnehmer, Spenden von Sponsoren und Einnahmen durch eine Tombola, deren Preise ebenfalls von Sponsoren stammen. Die Liste der Unterstützer sei „bereits beeindruckend“ und werde weiter ausgebaut, berichtet Kiwanis. Als Sponsoren sind zum Beispiel dabei: Bargelink, Borys Mediadesign, Dombauhütte Xanten, Fotoatelier Faureality, Hotel van Bebber und Restaurant Vittorio, Individuell Online, Restaurant Petersilchen, Rennstall Grewe, Eiscafe Santin, Stadt Xanten und Tourist Information (TIX), Teppich Online, Verlag Focus Rostfrei und Xantee. Dadurch kann Kiwanis zum Beispiel ein Wochenende in Xanten verlosen: Von der TIX hat er dafür einen Gutschein über zwei Übernachtungen im histrischen Klever Tor für zwei Personen bekommen.