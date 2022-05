Mitfahrt möglich : Xantener besuchen Partnerstadt Geel

Die Dimpna-Prozession findet nur alle paar Jahre statt. Foto: Satdt Xanten/Stadt Xanten

Xanten Alle paar Jahre erinnert die belgische Stadt Geel mit einem großen Umzug an die heilige Dimpna. Dabei geht es auch um eine Legende um Räuber aus Xanten. Mitte Mai findet diese Prozession wieder statt. Der Städtepartnerschaftsverein bietet eine Fahrt dorthin an.

Der Städtepartnerschaftsverein Xanten bietet nach langer Zeit wieder eine Tagesfahrt in die belgische Partnerstadt Geel an. Anlass ist die große Dimpna-Prozession am Sonntag, 15. Mai, in der belgischen Stadt. In etwa zwei Stunden wird die Legende der Heiligen Dimpna und die Stadtgeschichte dargestellt. Dabei spielt auch Xanten eine Rolle.

Die Partnerschaft beider Städte hat vor 30 Jahren begonnen, durch eine Legende sind die beiden Orte aber schon seit Jahrhunderten miteinander verbunden. Im Mittelalter sollen Räuber aus Xanten die Schreine der heiligen Dimpna und des heiligen Gerebernus aus Geel gestohlen haben. Den Geelern soll es später aber gelungen sein, den Dimpna-Schrein zurückzuerobern.

In der Prozession wird an diese Legende daran erinnert. Das Fest findet nur alle paar Jahre statt. Hunderte Darstellerinnen und Darsteller spielen in historischen Kostümen mit. Die Prozession ist eine Art fahrendes Theater, das einen etwa drei Kilometer langen Weg durch die Stadt zurücklegt. Dabei werden die Darstellerinnen und Darsteller von Musikerinnen und Musikern begleitet. Außerdem gibt es ein großes mittelalterliches Fest mit zahlreichen Darbietungen. Wie der Städtepartnerschaftsverein berichtet, lockt das Spektakel ein Publikum aus weitem Umkreis an. Auch Xantener Bürgerinnen und Bürger werden mit Freude erwartet.

Der Städtepartnerschaftsverein bietet die Mitfahrt zu diesem großen Event an. Er startet am Sonntag, 15. Mai, um 9 Uhr mit einem Bus am Xantener Bahnhof in das nur 140 Kilometer entfernte Geel. Die Rückkehr in Xanten ist für 20 Uhr geplant. Vereinsmitglieder zahlen fünf Euro, ebenso Schülerinnen und Schüler. Weitere Mitfahrer und Mitfahrerinnen können für 15 Euro im Reisebus mitfahren. Eine Anmeldung ist beim Städtepartnerschaftsverein per E-Mail möglich: spvx@xanten.de. Rückfragen können in der Geschäftsstelle im Rathaus geklärt werden, Tel. 02801 772323.

