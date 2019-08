Kunstmarkt in Xanten : Kunst und Atmosphäre wie auf dem Montmartre in Paris

Die ausstellenden Künstler, Musiker und ehrenamtlich tätige Xantener Vereine freuten sich über viele Besucher beim Künstlermarkt „KleinMontMartre“.

Besser hätte der Xantener Künstlermarkt „KleinMontmartre“, der am Wochenende zum 16. Mal auf und an der Klever Straße stattfand, nicht starten können: Bereits weit vor 11 Uhr wurden die unzähligen Kunstobjekte, die an mehr als 50 Verkaufsständen angeboten wurden, bei herrlichem Sonnenschein von den ersten Besuchern eingehend betrachtet. Ob die Künstler und Händler nun von nah (wie die am Erprather Weg wohnende Heidi Perc mit ihren „Zoophilen Fantasien“) oder von fern (wie der aus Asbach im Westerwald angereiste Olaf Sander mit seinen Emaille-Arbeiten) kamen – stets war zu hören: „Wir stellen unsere Kunstwerke schon seit vielen Jahren gern auf diesem Künstlermarkt aus.“

Mit Musik begrüßte das „Balkan Duo“ mit Rumen Asinov am Akkordeon und Mario Marinus am Kontrabass die Besucher am Samstag im Bereich des Büros der Touristik Information Xanten (TIX). Das Team um Chefin Sabine van der List hatte nicht nur für diese beiden Musiker gesorgt. Live-Musik, die dem Erleben des Kunstmarktes einen besonderen Akzent verlieh, boten auch die französischen Musiker Rachel Montiel, Matthieu Pallas sowie Lothar Meunier am Samstag. Am Sonntag bereicherte der Kirchenmusikdirektor Jens-Peter Enk das Kunstfest mit einem Kirchenkonzert. Dass der Künstlermarkt seinen Namen und die Präsenz vieler Maler dem Pariser Künstlerviertel „Montmartre“ zu verdanken hat, ist bekannt, dennoch stachen drei freundlich miteinander kommunizierende Aanbieter bereits auf der Bahnhofstraße mit ihren farbenfreudigen Ölgemälden ins Auge und verschafften auf diese Art und Weise den für das französische Original typischen Eindruck.