Jugendfeuerwehr im Kreis Wesel : Kameradschaft macht Feuerwehrnachwuchs stark

Moers Das Kreiszeltlager findet in diesem Jahr in Moers statt.

Die Kinder gehören zu den rund 280 Mädchen und Jungen im Alter bis 18 Jahre, die an diesem Wochenende das Kreiszeltlager auf der Moerser Sportanlage Filder Benden erleben. 13 Kommunen aus dem Kreis Wesel sind mit ihrem Nachwuchs samt Betreuern vertreten. Jugendarbeit und Nachwuchsförderung zahlen sich aus. „Wir sind im Kreis mit dem Nachwuchs gut aufgestellt, weil wir sehr bemüht sind und konstante bis steigende Nachfragen haben und mit Wartelisten arbeiten“, sagt André Cronenberg, Jugendwart bei der Moerser Feuerwehr. Josy Busin-Santos (17) gehört zu diesen gut 50 Jugendlichen am Standort Moers und freut sich schon jetzt auf den 18. Geburtstag, „weil ich dann zu den Aktiven wechseln werde.“ Für sie zählen die Kameradschaft und die verlässliche Gemeinschaft bei den Übungen. „Man geht zusammen ins Haus und kommt zusammen raus. Wir achten aufeinander“, beschreibt sie ihre bisherige Erfahrungen in der Jugendfeuerwehr. Dass Aktive sich beim Einsatz behindern und beschimpfen lassen müssen, ist durchaus ein Thema. „Man darf solche Einsätze nicht an sich herankommen lassen und sollte Ruhe bewahren“, so ihre Position. Für den Aktiven Alex Krel (27) zählen vor allem die Freundschaften quer durch die Bundesrepublik mit anderen Kameraden. „Man muss sich nicht untereinander erklären. Wir haben sofort ein gemeinsames Thema. Der Feuerwehrdienst verändert positiv. Man wächst an den Aufgaben“, so der Moerser.