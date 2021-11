Baustelle in Ginderich : Zäher Verkehr zwischen Büderich und Grünthal

Ginderich/Xanten Die Xantener Straße (L 460) ist noch bis zum Ende des Monats wegen des Neubaus einer Ampel an der „Imgrund-Kreuzung“ in Ginderich komplett gesperrt. Das hat Folgen für den Verkehr auf der Umleitungsstrecke.

Die ersten Fundamente sind gegossen, Kabel verlegt und auch schon Masten aufgestellt. Die neue, in Ginderich lange geforderte Ampel auf der Kreuzung Xantener Straße/Büdericher Straße in Höhe der Spedition Imgrund nimmt Gestalt an. Um nun die nächsten baulichen Schritte umsetzen zu können, ist die Landstraße (L 460) seit Montag komplett gesperrt. Das führte am Morgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Weseler Straße (B 58) zwischen Büderich und der Grünthal-Kreuzung, die nun deutlich mehr Verkehr aufnehmen muss. Hier ging es bisweilen nur im Schritttempo voran.