Fußball-Bezirksliga : TuS Xanten geht im Spitzenspiel in Goch leer aus

Im Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga lief einiges gegen die Fußballer des TuS Xanten, die bei Viktoria Goch mit 1:4 (0:3) unterlagen. Vor der Pause führten gleich zwei individueller Fehler im Spielaufbau zu Gegentoren. „Hinzu kam, dass der Schiedsrichter nicht seinen besten Tag hatte“, sagte TuS-Trainer Johannes Bothen, für den die Niederlage aber in Ordnung ging. Das 0:1 durch Jan-Luca Geurtz (14.) hätte der Referee wegen einer Abseitsstellung nicht geben dürfen, so Bothen. In der 26. Minute musste Lukas Maas den Platz mit Verdacht auf Muskelfaserriss verlassen. Es folgten die Treffer von Geurtz (40.) sowie Levon Kurikciyan (43.). David Epp gelang das 1:3 (57.). Dann hätten de Xantener gerne einen Handelfmeter bekommen. Doch der Schiri sah die Situation anders. Kurikciyan machte in der Nachspielzeit mit dem 4:1 alles klar. Gochs Trainer Daniel Beine war angetan vom Auftritt seiner Elf in der ersten Halbzeit: „Da hat die Mannschaft den Fußball gespielt, den ich mir wünsche.“