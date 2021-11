Neue Ideen für mehr Wettbewerbsfähigkeit : Freizeitzentrum Xanten mit Ludwig Ingenlath auf Kurs

Der neue FZX-Leiter Ludwig Ingenlath (l.) und sein Vorgänger Wilfried Meyer. Foto: FZX

Xanten Seit dem 1. Oktober leitet Ingenlath die Freizeit-, Wassersport- und Gastronomieangebote an der Xantener Nord- und Südsee. Neue, gezielte Maßnahmen sollen die Freizeitdestination wettbewerbsfähig halten.

Mit seinem neuen Leiter Ludwig Ingenlath bleibt das Freizeitzentrum Xanten (FZX) auf Kurs: Seit dem 1. Oktober leitet Ingenlath die Freizeit-, Wassersport- und Gastronomieangebote an der Xantener Nord- und Südsee. Mit ihnen will das FZX die führende Wasserport- und Freizeitdestination am Niederrhein und für das Ruhrgebiet bilden.

„Die zurückliegenden Wochen wurden intensiv genutzt, um sich in die Unternehmensleitung einzuarbeiten und die verschiedenen Betriebsbereiche genauer kennenzulernen. Gemeinsam mit dem Team war auch Mitarbeit im Tagesgeschäft an der Xantener Nord und Südsee angesagt, zum Beispiel bei Events“, resümiert der neue FZX-Leiter seinen Einstieg. Ingenlath betont, dass sich das erfolgreich laufende Angebot des FZX mit dem Wechsel der Unternehmensleitung nicht gleich komplett verändern werde. „Es geht mir darum, die Freizeitdestination mit gezielten Maßnahmen wettbewerbsfähig zu halten und sie dort auszubauen, wo es sinnvoll und machbar ist.“ Mit weiteren digitalen Verkaufslösungen etwa soll das FZX seine Marktposition behaupten. „Auf die neuen Aufgaben und kommenden Herausforderungen freue ich mich schon sehr“, sagt Ingenlath. Bereits im Sommer hatte der Alpener an einzelnen Tagen in verschiedenen FZX-Betriebsbereichen hospitiert. Die Leitungsaufgabe nimmt er derzeit zusammen mit seinem Vorgänger, Wilfried Meyer, wahr, der zum Jahresende in den Ruhestand wechseln wird. Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeitende und Anlieger könnten sich somit darauf verlassen, dass ein geregelter Übergang in der Unternehmensleitung sichergestellt sei, heißt es vom FZX.

Ingenlath wurde im März 2021 vom FZX-Verwaltungsrat zum neuen Leiter des Freizeitzentrums gewählt. Er hat einen Master-Abschluss im Fach Business and Management der University of Plymouth und studierte zuvor Business Administration in International Marketing an der Fontys University, Venlo. Nach weiteren Auslandserfahrungen und verschiedenen Positionen in Deutschland war er seit März 2019 Geschäftsführer der Freizeitpark Wisseler See GmbH in Kalkar. Ludwig Ingenlath ist 30 Jahre und verheiratet.

(RP)