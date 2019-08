Debatte um Notarztstandort : Xantens Bürgermeister macht Nachtschicht in der Rettungswache

Xantens Bürgermeister macht Nachtschicht in der Rettungswache

Xanten Thomas Görtz ist eine Nacht lang mit den Rettungssanitätern zu Einsätzen gefahren. Hintergrund ist die Debatte um den Notarztstandort. Seine Wertschätzung für den Rettungsdienst sei noch einmal gestiegen, sagt Xantens Bürgermeister.

Nach einem Nachtdienst in der Rettungswache hat sich Bürgermeister Thomas Görtz noch einmal für den Erhalt des nächtlichen Notarztstandortes in Xanten ausgesprochen. Er wolle die Diskussion um Statistiken nicht zusätzlich befeuern, deshalb sei die Zahl der Einsätze, die er erlebt habe, zweitrangig, teilte er mit. Er könne aber versichern, „dass es eine alles andere als ruhige Nacht war und auch der angeblich in Xanten nicht benötigte Notarzt während meiner Nachtschicht zum Einsatz kam“.