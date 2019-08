Landesliga-Fußball : Sonsbecks Verletztenliste lichtet sich

Timo Evertz (l.) gehörte beim 5:1-Erfolg über Fichte Lintfort zu den Torschützen. Am Sonntag trifft er mit dem SVS auf Teutonia St. Tönis. Foto: Fischer, Armin (arfi)

SONSBECK Tim Weichelt und Felix Terlinden trainieren wieder mit der Mannschaft. Spitzenreiter Teutonia St. Tönis kommt am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Vier Punkte in drei Spielen. So lautet die Bilanz des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck zum Start der neuen Saison. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert mit Teutonia St. Tönis ausgerechnet der noch ungeschlagene Spitzenreiter im Willy-Lemkens-Sportpark. Der Gegner, der in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger schon einen guten sechsten Rang belegte, schielt jetzt nach ganz oben.

SVS-Cheftrainer Heinrich Losing kennt die Teutonia aus der zurückliegenden Saison, als er noch Coach vom ASV Süchteln war. „Die Mannschaft war damals kein gewöhnlicher Aufsteiger. Im Sommer wurde sie noch einmal verstärkt, so dass die bisherige Platzierung nicht überrascht.“ Losing stellte klar: „Wir werden uns nicht verstecken, wollen selbstbewusst auftreten, zuhause dem Gegner unseren Stempel aufdrücken – und punkten. Wenn wir es schaffen, unser Spiel aufzuziehen und weniger Fehler machen, können wir es jedem Gegner schwer machen.“

Der Gegner Doppel-Torschützen sind nicht dabei Ausfälle Torjäger Burhan Sahin fehlt ebenso wie Julian Suaterna-Florez. Beide hatten beim 4:1 über den 1. FC Mönchengladbach doppelt getroffen. Nicht nur aufgrund dieser Personalien sieht Trainer Bekim Kastrati „das bisher schwerste Spiel“ auf seine Mannschaft zukommen. Zugang Weil der ursprünglich gesetzte Jan Siebe länger ausfällt und mit Mike Falcone nur ein „echter Sechser“ zur Verfügung steht, verpflichtete Teutonia jetzt noch Toni Weis von Union Nettetal als weitere Alternative.

Beim 5:1 über Fichte Lintfort vor eigenen Fans haben die Rot-Weißen angedeutet, welches Potential in der jungen Truppe steckt. Hingegen zeigte das unglückliche 1:3 in Kapellen, dass Fehler in der Liga eiskalt bestraft werden. Losing freut sich dass, die Personaldecke nicht mehr so dünn ist. Unter der Woche trainierten Kapitän Tim Weichelt und Torjäger Felix Terlinden wieder mit der Mannschaft. Terlinden musste wegen einer Knie-Reizung pausieren. Weitere Fortschritte machen auch Sebastian Leurs, Kristof Prause, Alexander Maas, Eren Canpolat sowie Jan-Paul Hahn (alle Trainingsrückstand).

Niklas Maas, der in Kapellen früh wegen einer Verhärtung im Hüftbeuger raus musste, steht wieder zur Verfügung. Ob Losing in seiner Startelf Veränderungen vornimmt ließ er offen. „Wir haben zwar Vorstellungen, aber am Ende entscheiden die Spieler über die Aufstellung. Jeder kann sich im Training beweisen und sich für die Anfangsformation empfehlen.“