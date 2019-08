Premiere mit 38 Tennis-Spielern : Orsoyer Open soll Turnierreihe werden

Orsoy Der SV Orsoy richtete im Jubuläumsjahr erstmals ein Leistungsklassen-Turnier aus. Bei den Herren 30 gewann mit Michael Lehnen ein Spieler des Gastgebers das Finale.

Auf den Tennis-Plätzen des SV Orsoy stehen sich in der Regel Spieler aus der Region gegenüber. Nicht so bei den ersten Orsoyer Open, die im Rahmen des 100-jährigen Vereinsgeburtstags ausgetragen wurden. Das Leistungsklassen-Turnier lockte erfahrene Tennis-Asse auf die Anlage. So standen bei der siebentägigen Veranstaltung auch der ehemalige Junioren-Ranglistenspieler Artur Hein (Verbandsliga) sowie der an Platz 1 gesetzte Timo Grützediek am Netz.