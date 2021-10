Frauen-Handball : Frauen der Turnerschaft melden sich zurück

Doreen Topel steigt hir hoch und erzielt einen ihrer acht Treffer. Damit war sie erfolgreichste Werferin der Turnerschaft. Foto: Wolfgang Topel

Krefeld Die Handballerinnen gewannen ihr Heimspiel gegen die SG Überruhr mit 31:23. Das Team von Trainerin Miriam Heinecke fegte den Gegner mit Tempohandball aus der Halle. Adler Königshof unterlag mit 24:27.

Die Turnerschaft St. Tönis hat sich in der Handball-Nordrheinliga nach der Niederlage beim TV Aldekerk II in der Vorwoche am Sonntag eindrucksvoll zurückgemeldet: Die Mannschaft von Miriam Heinecke besiegte zu Hause die SG Überruhr mit 31:23. Die Adler aus Königshof mussten am Samstag nach zwei Erfolgen die erste Niederlage in der neuen Saison hinnehmen: Gegen den Ex-Trainer Dieter Schölwer und den TV Biefang verlor man am Ende mit 24:27.

Einen Start-Ziel-Sieg verbuchte die Turnerschaft St. Tönis in der Nordrheinliga gegen die SG Überruhr. Im ersten Durchgang zeigte die Mannschaft von Miriam Heinecke Tempohandball und setzte sich schnell mit 5:1 ab. Diesen Vorsprung konnte man bis zur Halbzeitpause bis auf 17:12 ausbauen. In den zweiten 30. Minuten war es die Durchschlagkraft ihrer Mannschaft, die der zum Saisonende scheidenden Töniser Trainerin gut gefiel. Fünf Minuten vor dem Spielende erzielte die A-Jugendliche Kyara Balve den Treffer zum 28:20, es war ihr erster Treffer in der Nordrheinliga in ihrem ersten Pflichtspiel in der 1. Frauen-Mannschaft der Turnerschaft. Rabea Brüren und Emily Siebenmorgen erhöhten sogar auf 30:20, am Ende stand ein nie gefährdeter 31:23-Erfolg über die SG Überruhr, die sich mit ihrer Spielmacherin Amelie Polutta gut verkaufte. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und freue mich, dass wir die nächsten beiden Punkte eingefahren haben“, sagte Heinecke nach dem Spiel.

Turnerschaft: Angenendt, Borrmann – Menk (1), Wolf (6/2), Siebenmorgen (2), Topel (8), Beckers (3), Bleckwedel, Balve (1), Brüren (7), Brüggemann, Akeredolu (3/2).

„Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen“, berichtete Adler-Coach Ingo Häußler nach der Partie gegen den TV Biefang. Nur beim 9:8 und 10:9 lagen die Adler-Frauen in Führung, über weite Strecken lief man einem Rückstand hinterher. „Weder in der Deckung noch im Angriff haben wir zur Form der Vorwoche gefunden und es nicht geschafft genug Druck auf den Gegner auszuüben“, sagte Häußler. Am Ende musste man sich mit 24:27 geschlagen geben.