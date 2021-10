Vor Topspiel gegen TV Aldekerk : Was beim TV Korschenbroich besser laufen muss

Handball Bei der Niederlage zuletzt gegen Aachen klemmte es beim TV Korschenbroich vor allem bei den Abschlüssen. Das muss gegen Spitzenreiter TV Aldekerk am Wochenende besser werden. Beim Gegner ist ein Ex-Korschenbroicher eine wichtige Stütze.

Es sind gerade einmal drei Spieltage absolviert und schon dürfen sich die Fans des TV Korschenbroich auf ein Spitzenspiel freuen. Am Samstag steigt in der Waldsporthalle das Nachbarschaftsduell mit dem momentanen Spitzenreiter TV Aldekerk . Dabei lag der TVK noch vor dem vergangenen Wochenende selbst an der Ligaspitze, verlor diese jedoch durch die 19:24-Niederlage in Aachen und rutschte auf Platz vier ab. „Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel“, betont der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Aldekerk bringt immer einige Zuschauer mit und daher können wir mit einer tollen Stimmung rechnen.“

Es ist auch deutlich zu erkennen, dass im Aldekerker Spiel mehr Konstanz vorhanden ist. Dafür zeichnet sich Marcel Görden aus, der eigentlich die Schuhe an den berühmten Nagel hängen wollte. Zuletzt spielte er bei seinem Heimatverein, dem Hülser SV, in der Landesliga und machte nun einen Rückzug vom Rückzug. Görden, Denker und Lenker seiner Mannschaft, ist auch in Korschenbroich kein Unbekannter und ging zwischen 2007 und 2012 auch für den TVK auf Torejagd. Prägnant ist hingegen vor allem die Anzahl der Gegentore des Gastes, die bislang bei 94 liegt – und damit die zweitschwächste Abwehr der Liga ist.

„Die Tatsache, dass Aldekerk ganz oben steht, verwundert mich nicht“, beteuert Wolf. „Für mich zählten sie vor Saisonbeginn zu den Mitfavoriten.“ Dennoch wollen und werden die Korschenbroicher alles daran setzen, das Parkett als Sieger zu verlassen. Besonders wichtig wird es am Samstag sein, erneut eine starke Abwehrleistung auf die Platte zu zaubern, wie auch in den drei Partien zuvor. Allerdings müssen deutlich mehr Tore her als zuletzt in Aachen. Es war ja nicht so, dass der TVK keine Chancen kreiert hätte, doch der Abschluss ließ einige Wünsche offen. „Direkt nach dem Spiel und auch am Montag beim Training haben wir darüber gesprochen“, betont Wolf. „Spielerisch waren wir vielleicht sogar die bessere Mannschaft, haben uns am Ende aber nicht belohnt. Wir müssen einfach wieder die Köpfe frei bekommen und uns ansonsten auf unsere Stärken verlassen, dann haben wir gute Chancen, die Punkte in Korschenbroich zu lassen.“