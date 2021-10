Handball : Adler verlieren auch das erste Heimspiel

Katrin Müller zählte mit fünf Treffern zu den besten Haaner Werferinnen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erneut haben die Haaner Handballerinnen in der ersten Halbzeit die Nase vorn, geraten aber nach der Pause durch Zeitstrafen in Rückstand. Ohne Punkt steht die HSG in der Regionalliga am Tabellenende.

HSG Adler Haan – TV Aldekerk II 22:24 (12:8). Auch im zweiten Spiel dieser Saison blieben die HSG-Handballerinnen ohne Punktgewinn und halten deshalb in der Regionalliga erst einmal die rote Laterne in der Hand. Gleichwohl sah André Wernicke eine Leistungssteigerung nach dem katastrophalen Auftritt zwei Wochen zuvor bei der Turnerschaft St. Tönis, die aktuell auf dem zweiten Platz steht. Parallelen waren aber unverkennbar, denn auch diesmal zeigten die Haanerinnen in der ersten Halbzeit eine glänzende Vorstellung – und gaben die Partie dann nach der Pause aus der Hand. Trainer Wernicke hob jedoch die Unterschiede hervor und stellte fest: „Die Schiedsrichter haben einige Entscheidungen getroffen, die auf Haaner und Aldkerker Seite für fragende Blicke gesorgt haben.“

Als Knackpunkt nannte der Adler-Coach letztlich eine fragwürdige Zwei-Minuten-Strafe für Corinna Blau zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da führten die Haanerinnen mit 13:9 (32.), konnten den Vorsprung trotz Unterzahl durch den Treffer von Katrin Müller zum 14:11 halten. Dann aber gab es auch noch eine Zeitstrafe für Nadine Hölterhoff. Zwar erhöhte Lea Schaumburg noch auf 15:11 (35.), doch danach holte Aldekerk Tor für Tor auf.

So spielten sie HSG Adler Haan: Kasper – Hölterhof (2), Terhardt (3), Blau (6), Hoge (2), Strelau, Harscheidt (2), Wolff (1),Schaumburg (1), Schneider, Müller (5), Schock.

Die HSG lag noch mit 15:14 vorne, als Wernicke eine Auszeit nahm, um mehr Ruhe in die eigenen Reihen zu bringen. Das Unterfangen misslang, denn der TVA glich zum 15:15 aus und ging drei Minuten später mit 16:15 in Führung.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Wernicke analysierte: „Es war ein sehr enges Spiel. Über 60 Minuten haben wir eine sehr gute Deckungsleistung geboten. Silja Kasper hat im Tor ein überragendes Spiel gemacht und uns den Rücken freigehalten. Diesmal hatten wir definitiv nicht so einen Einbruch wie in St. Tönis.“ Als Lara Terhardt zum 19:19 (52.) ausglich, nahm der Aldekerker Trainer eine Auszeit. Danach traf sein Team per Siebenmeter und aus dem gebunden Angriff heraus, lag folglich mit 21:19 (53.) vorne. Jessica Wolf verkürzte noch einmal auf 20:21 (55.). Dann aber leisteten sich die Haanerinnen einige unnötige Ballverluste, dazu kam eine weitere Zeitstrafe für Katrin Müller. Die TVA-Zweite nutzte die Chance, um sich auf 24:20 (58.) abzusetzen. Mehr als Ergebniskosmetik war für die Haanerinnen nicht mehr drin.

„Schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Wir hatten sehr viele Chancen, die wir leider nicht genutzt haben“, erklärte André Wenicke und betonte: „Aldekerk hat uns nicht vor unlösbare Aufgaben gestellt. Im gebundenen Angriff haben wir ihnen die Grenzen aufgezeigt.“ Der HSG-Trainer gestand aber auch: „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Tempogegenstöße kassiert, dazu kamen zahlreiche Siebenmeter für Aldekerk – so sind wir dann ins Hintertreffen geraten.“