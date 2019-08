Fußball-Kreisliga A : Ossenberg möchte gegen Alpen die Formkrise beenden

KREIS Den vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A eröffnen der SV Millingen und TuS Xanten am späten Samstagnachmittag. Lüttingen plant, den Tabellenführer zu stürzen.

Mit 7:0 deklassierte der TuS Xanten den SV Orsoy am vergangenen Sonntag. Dementsprechend können die Domstädter den vierten Spieltag etwas ruhiger angehen. Trotzdem mahnte Trainer Thomas Dörrer: „Wir müssen als Team die Nerven über 90 Minuten noch besser im Griff haben und geduldiger sein, um uns schnellstmöglich im Tabellenmittelfeld zu etablieren.“ Gegen den SV Millingen am Samstag ab 17 Uhr muss der Coach ohne seine „Urlauber“ Mats Wardemann und Sebastian Kaczmarek auskommen. Von den noch sieglosen Hausherren immer erwartet Dörrer eine Trotzreaktion.

SVM-Coach Nisfad Grgic sah trotz der knappen 1:2-Niederlage in Alpen eine aufopferungsvolle Leistung, an die es anzuknüpfen gilt. „Die körperliche Wucht müssen wir mitnehmen, um zu Hause ungeschlagen zu bleiben“, so Grgic, der Xantens Mathias Morawin als „Schlüsselspieler“ bezeichnet. „Ihn müssen wir aus dem Spiel nehmen. Xanten hat sich qualitativ gut verstärkt.“ Max Pullich wurde nach seiner Roten Karte für vier Wochen gesperrt.

Auch fünf Tage nach der 0:7-Blamage in Xanten konnte Daniel Zvar, Trainer des SV Orsoy, kaum erklären, was mit seinem Team am Fürstenberg los war. Der Saison-Start war für die Moral wenig förderlich. Dafür sei die Mannschaft voll intakt. Zvar wird am Sonntag nicht dabei sein, führte dafür unter der Woche viele Einzelgespräche. „Wichtig ist, dass wir in der Defensive besser stehen. Auch die Stürmer müssen mit nach hinten arbeiten“, fordert der 43-Jährige mit Blick auf die Partie gegen den bisher drei Mal siegreichen ESV Hohenbudberg. „Es wird nicht einfacher“, so Zvar. Wohl nicht dabei sein werden René Kaiser, Julien Schulik, Erkan Ayna, Fatih Sanverdi sowie Masen Kurdi.