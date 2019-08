Sankt Mariae Himmelfahrt : Marienbaumer Ferienkinder schicken Grüße

26 Ferienkinder und acht Betreuer aus Marienbaum genießen spannende Tage in Mühlhausen. Foto: St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum 26 Kinder erleben mit Sankt Mariae Himmelfahrt spannende Ferien in Mühlhausen.

Das Sankt-Mariae-Himmelfahrt(s)-Kommando aus Marienbaum mit 26 Kindern und acht Betreuern schickt Grüße aus dem diesjährigen Ferienlager in Mühlhausen.

Die Gruppe ist mittlerweile in Woche zwei angekommen, noch wenige Tage bleiben bis zur Heimfahrt. Die Stimmung sei sowohl bei den Kindern als auch den Betreuern bestens, heißt es in den Grüßen. Jeden Tag werde etwas Spannendes unternommen und alle seien mit viel Elan dabei. Höhepunkte der bisherigen Tage waren ein Schwimmausflug in eine Therme, ein Casinoabend und eine GPS-Tour. Auf dem Programm steht noch ein Tagesausflug zum Strausberger Affenpark.