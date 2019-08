Evangelische Pflegeakademie Xanten : 20 Pflegefachkräfte schließen Weiterbildung erfolgreich ab

Xanten In einer Feierstunde überreichte Korinna Nieleck, Seminarleiterin der Evangelischen Pflegeakademie Xanten, die Zertifikate.

Die Evangelische Pflegeakademie Xanten gratulierte 20 Teilnehmenden zum erfolgreichen Abschluss der berufsbegleitenden Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft. In einer kleinen Feierstunde überreichte Korinna Nieleck, Seminarleiterin der Evangelischen Pflegeakademie Xanten, die Zertifikate an die Absolventen, die in der Zukunft als Wohnbereichsleitungen Leitungsfunktion übernehmen wollen.

Um dieser verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden, haben die Weiterbildungsteilnehmenden in 460 Seminarstunden ihre Kompetenzen unter anderem in den Bereichen Personalführung und berufliche Kommunikation sowie Personal-, Qualitäts- und Projektmanagement weiterentwickelt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der zunehmenden Zahl pflegebedürftiger Menschen tragen sie damit zur Versorgungssicherheit in der professionellen Pflege bei. Besonders erfreulich ist, dass die Mehrzahl der Absolventen sich mit einem Aufbaumodul zur „Leitenden Pflegefachkraft in der ambulanten beziehungsweise stationären Pflege“ weiter qualifizieren werden. Diese Weiterbildung beginnt am 13. Januar 2020 an der Evangelischen Pflegeakademie Xanten.