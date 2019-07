Landfrauen Budberg : Jung und Alt lüften die Geheimnisse der Natur

Die Landfrauen Budberg besuchten mit Kindern und Enkeln das Krauthaus Hessenhof in Vierbaum. Dort wurden auch präparierte Tiere vorgeführt. Foto: Landfrauen/Ladfrauen

Rheinberg-Budberg Erstmals brachten die Landfrauen Budberg ihre Kinder und Enkelkinder mit zu einem Ausflug. Ziel war das Krauthaus Heesenhof in Vierbaum.

(RP) „Das habe ich nicht gewusst!“ Diesen Ausspruch hörte Karin Leisten, die Leiterin der Rollenden Waldschule, am vergangenen Donnerstagnachmittag des Öfteren. Und auch ihre Helfer, fünf Jäger aus der Region, sowie ihre rechte Hand, Nathalie Boheme, schauten oft in erstaunte Gesichter.

Das Bauernhofcafe mit seinem Kleintierzoo passte wunderbar zum Thema des Nachmittages „Unsere heimischen Wildtiere“. Karin Leisten, angestellt bei der Kreisjägerschaft Wesel, ist nicht nur Waldpädagogin, sondern auch Försterin und Jägerin. Sie ist vielen durch ihre Besuche in Kitas und Schulen bekannt und brachte nicht nur einen bunten Anhänger mit ungefähr 200 präparierten Tieren mit, sondern hielt auch diverse Angebote für Groß und Klein bereit, bei denen spielerisch viel Wissenswertes über das Haar- und Federwild aus der Region übermittelt wurde.

In den Räumlichkeiten des Heesenhofes warteten liebevoll gedeckte Tische und ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Während des Kaffeetrinkens stellten die Jagdhornbläser unter den Jägern verschiedene Jagdsignale vor, um an alte Traditionen der Verständigung – im Zeitalter vor dem Smartphone – zu erinnern. Die Bemerkung einer Oma zu ihrem Enkel lässt erkennen, dass der Nachmittag für alle drei Generationen unterhaltsam und lehrreich war: „Du kannst so alt werden wie eine Kuh, du lernst immer noch dazu.“