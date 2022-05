Kreis Wesel:  Jäger kämpfen gegen Vorurteile​

Xanten Vertreter der Kreisjägerschaft haben den SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider über die Aufforstung eines Waldstücks in Xanten-Wardt informiert. Sie berichteten auch, dass sie gegen viele Vorurteile ankämpfen müssten, „die leider über die Jagd kursieren“.

Bei einem Treffen mit dem Landtagsabgeordneten René Schneider (SPD) haben Vertreter der Kreisjägerschaft über die Aufforstung und Klimawandel informiert. In dem einstündigen Gespräch bedauerte Schneider, dass die Jägerschaft ganz allgemein in Verruf sei, weil sie auf ihre jagdliche Tätigkeit reduziert werde. Harold Ries, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, pflichtete ihm bei: „Wir kämpfen gegen viele Vorurteile an, die leider über die Jagd kursieren. Dabei geht es uns vor allem um Hege und Pflege von Tier- und Pflanzenwelt.“ So seien nicht zuletzt in den vergangenen Jahren zahlreiche Drohnen angeschafft worden, mit denen in der Erntezeit die Felder und Wiesen nach versteckten Rehkitzen abgesucht würden. Um sie vor den tödlichen Maschinen in Sicherheit zu bringen, gingen ehrenamtliche Helfer zu den entdeckten Schlupfwinkeln, um die Jungtiere in Heu oder Gras gepackt aus der Gefahrenzone zu bringen. „Das ist nur eines von vielen Beispielen, in denen Jägerinnen und Jäger auch für den Natur- und Umweltschutz tätig werden“, erklärte Ries.