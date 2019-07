Landfrauen Xanten : Landfrauen radelten nach St. Bernardin

Die Landfrauen Xanten unternahmen eine Radtour zum Kloster St. Bernardin in Hamb. Dort stand eine Führung auf dem Programm. Foto: Landfrauen. Foto: Landfrauen

Xanten Dort stand eine Führung auf dem Programm. Anmeldungen für die nächste Fahrt sind bereits möglich.

Am Dienstag, 27. August, steht dann eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Iglo in Reken an. Danach ist noch eine Busrundtour durch die Gemeinde Reken mit anschließendem Kaffeetrinken geplant. Die Kosten betragen 35 Euro. Anmeldungen bei Gertrud Scholten unter Tel. 02801 3068.