Größere Flächen nach Wildtieren absuchen : Jäger kaufen zusätzliche Drohnen für die Kitzrettung im Kreis Wesel

Die Kreisjägerschaft Wesel hat zwei neue Drohnen gekauft. Foto: Sebastian Falke

Kreis Wesel Kreisjägerschaft und gibt Landwirten Tipps für die Mahd: „Ducken und Tarnen“ schütze vor dem Fuchs, aber nicht vor dem Kreiselmäher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kreisjägerschaft Wesel hat zwei weitere Drohnen angeschafft, um größere Flächen nach Wildtieren absuchen zu können. So soll gewährleistet werden, dass deren Nachwuchs – vor allem Rehkitze – bei der Mahd nicht verletzt oder sogar getötet wird. „Die erste Mahd von Grünland ist in vollem Gang. Viele Wildtiere wähnen dann in Wiesen ihren Nachwuchs sicher. Doch ‚Ducken und Tarnen‘ schützt zwar vor dem Fuchs, nicht aber vor Kreiselmäher oder Mähbalken“, macht die Kreisjägerschaft aufmerksam.

Jede der neuen Drohnen kostet 8000 Euro, eine wird linksrheinisch, die andere rechtsrheinisch eingesetzt, wie die Kreisjägerschaft weiter mitteilte. Bei der Kitzrettung arbeiteten Jäger, Bauern und schon frühmorgens zahlreiche Freiwillige Hand in Hand, lobt der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Harold Ries, den ehrenamtlichen Einsatz. Einige angeschlossene Hegeringe besäßen den Angaben der Kreisjägerschaft zufolge ebenfalls schon Drohnen, sodass viele Kitze gerettet werden könnten. Am Wochenende hätten sich Piloten und angehende Piloten in Vluynbusch zu einem Erfahrungsaustausch getroffen.

Um Tierleben zu retten, werden jedoch nicht nur Drohnen eingesetzt. Die Kreisjägerschaft bittet die Landwirte, gewisse Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. So werden sie unter anderem gebeten, den Mähtermin mindestens 24 Stunden vorher mit dem Jagdpächter abzusprechen oder selbst erforderliche Maßnahmen für den Schutz von Wildtieren durchzuführen. Dabei hätten sich verschiedene Maßnahmen bewährt, wie die Kreisjägerschaft mitteilte. Dazu gehörten auch in Corona-Zeiten mit dem gebotenen Sicherheitsabstand zu eventuellen Mitstreitern etwa das Absuchen der Wiesen mit Jagdhunden.

Knistertüten, Flatterbänder oder Kofferradios, die bereits am Vorabend aufgestellt würden, seien ebenfalls effektiv und kostengünstig: Rehe zum Beispiel seien dann beunruhigt und brächten ihren Nachwuchs in Sicherheit. Bei der eigentlichen Mahd sollte das Grünland zudem von innen nach außen gemäht werden, um Rehen, Feldhasen oder Fasanen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Auch sogenannte Wildwarner am Traktor könnten hilfreich sein. Viele Landwirte nutzten sie bereits.