Landwirtschaft in Rheinberg : Kinder pflücken frische Erdbeeren

Budberg 13 Jungen und Mädchen des Evangelischen Kindergartens Budberg – die Schatzkiste – waren am Mittwoch zu Gast bei Landwirt Barten. Der sagt: 2022 ist ein gutes Erdbeer-Jahr.

2022 ist ein gutes Erdbeerjahr – immerhin etwas Erfreuliches in einer ansonsten von Schreckensnachrichten beherrschten Zeit. Kalte Nächte, eher trockene Tage mit nicht zu viel Sonne – das bekommt den schmackhaften roten Früchten gut. So ist Landwirt Henning Barten vom Budberger Heesenhof zufrieden. Seit 39 Jahren wachsen auf den Feldern des Familienbetriebs Erdbeeren. „In diesem Jahr haben wir zweieinhalb Hektar“, so Barten. „Und wir haben zwei Wochen früher als üblich mit der Ernte begonnen, seit dem 19. Mai kommen die Leute zum Pflücken.“ Sechs Euro kostet das Kilo Erdbeeren der Sorten Clery und Elianny, wenn man sich selbst in die Felder begibt und die dicken roten Leckerschmecker von der Pflanze nimmt. Ab zehn Kilo geht der Preis auf 4,50 Euro runter.