Sparkasse am Niederrhein : 1600 Euro für Millinger Kita und Xantener Messdiener

Rheinberg/Xanten Sechs Vereine und Projekte wurden von der Sparkasse am Niederrhein mit Spenden unterstützt. Freuen konnten sich auch die Kita St. Theresia sowie die Xantener Messdiener.

Rund 2.800 Kunden der Sparkasse spenden aktuell das, was am Monatsende rechts vom Komma auf ihrem Girokonto steht. „Das sind maximal 99 Cent pro Monat, im Durchschnitt sind es 50 Cent“, so Giovanni Malaponti. „Kleinvieh macht eben Mist“, scherzte Ulrike Schiffer, die Leiterin der Kindertagesstätte St. Theresia in Millingen. Ihre Kita hatte sich bei „GiroCents“ mit dem Projekt „Werkraum“ beworben und erhielt 1331,86 Euro. Mit dieser Summe hatte sie nicht gerechnet.