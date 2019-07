Dorfgemeinschaft : Auf dreitägiger Radtour durchs Revier

Sonsbeck-Labbeck 40 Labbecker radelten zum Landschaftspark Nord in Duisburg und unternahmen einige Abstecher in Nachbarstädte.

(RP) 40 Labbecker haben sich jüngst auf eine Radtour mit dreitägigem Aufenthalt im Landschaftspark Nord in Duisburg begeben. Ein Rundumpaket mit Übernachtung, Verpflegung, eine Führung am Abend durch den Landschaftspark, ein Besuch im Brauhaus Oberhausen, ein Abstecher zum Tetraeder Bottrop sowie einige Kneipenbesuche waren im Vorfeld gebucht worden. Sonntags ging es dann wieder zurück in Richtung Heimat, wo zum gemütlichen Abschluss im Karthaus X2 eingekehrt wurde. Alle waren sich einig, so eine gelungene Tour im nächsten Jahr wieder in Angriff zu nehmen.