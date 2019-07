Stiftsgymnasium Xanten : Schüler beweisen Forschergeist beim Tag der Physik

Die Teilnehmer des Tags der Physik am Stfitsgymnasium Xanten bewiesen ihren Erfindergeist und Einfallsreichtum. Am Ende wurden viele Schüler mit Preisen und Urkunden ausgezeichnet. Foto: Stiftsgymnasium

Xanten 144 Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums nahmen am 13. Tag der Physik teil. Es galt, einen möglichst leichten Kran zu bauen. Mit ihrer Kreativität und ihrem Einfallsreichtum konnten sie überzeugen.

(RP) Jüngst fand bereits zum 13. Mal der Tag der Physik am Stiftsgymnasium Xanten statt. Der Wettbewerb sei wieder ein voller Erfolg gewesen, teilte die Schule mit. 114 Schülerinnen und Schüler in über 50 Teams stellten sich der Herausforderung, einen Lastkran aus Schaschlik-Spießen, Kleber und Faden zu bauen, der eine Mindesthöhe von 40 Zentimetern haben musste und an dessen Ausleger in einem Abstand von 25 Zentimetern ein Gewicht von 500 Gramm angehängt wurde.