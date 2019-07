Kegelclub in Xanten : „Blaue Jungs“ lassen seit 60 Jahren die Kugeln rollen

Kegelclub in Xanten

Xanten Der Xantener Kegelclub feiert sein 60-jähriges Bestehen. Zum runden Geburtstag durften auch die Damen mal auf die Bahn.

Als die „Blauen Jungs“ am 16. Mai 1959 ihren Kegelclub in Xanten gründeten, sah die Welt noch anders aus. Deutschland war geteilt, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hieß Franz Meyers und in der Bundesrepublik gab es nur ein einziges Fernsehprogramm. Seitdem sind 60 Jahre vergangen. Aber die „Blauen Jungs“ gibt es immer noch.