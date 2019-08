Besuch aus Görtz’ Heimat : Heinsbergs erste „Opa-Oma-Enkel-Tour“ führt nach Xanten

Xanten Wieder einmal freute sich Bürgermeister Thomas Görtz, eine Besuchergruppe aus seiner früheren Heimatstadt Heinsberg in Xanten begrüßen zu können.

Hier gab’s für die jungen Besucher zunächst einen Gästeführer, der alle Fragen geduldig beantwortete. Und auch Xantens Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, die Besucher aus seiner Heimat persönlich zu begrüßen. Die Freizeit am Nachmittag nutzten alle ausgiebig für einen Besuch im Museum, in der Stadt oder an der Xantener Nord- und Südsee. Enkel und Großeltern zeigten sich begeistert von Xanten, insbesondere die Kinder löcherten Görtz mit zahlreichen Fragen, etwa wie er denn als „Heinsberger Jung“ Bürgermeister in Xanten wurde.