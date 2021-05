Kultur in NRW : Kunstsammlung und Folkwang-Museum öffnen zu Pfingsten

Auch das FolkwangMuseum in Essen will wieder aufmachen. Foto: dpa/Volker Hartmann

Düsseldorf/Essen Sowohl die Kunstsammlung NRW mit ihren Häusern K20 und K21 als auch das Folkwang-Museum Essen haben angekündigt, am Samstag wieder Besucher empfangen zu wollen. Es gelten allerdings strenge Auflagen.

Nach mehrwöchiger coronabedingter Zwangspause öffnen die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf und das Museum Folkwang in Essen am Pfingstsamstag unter Auflagen wieder für Publikum. Beide Häuser K20 und K21 der Kunstsammlung könnten besucht werden, teilte die Landesgalerie in Düsseldorf am Mittwoch mit. Zu sehen seien unter anderem Ausstellungen zu Isa Genzken und Christoph Schlingensief sowie die Schau zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys.