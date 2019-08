Neue Veranstaltung in Kevelaer : Viele Lichter zu Mariä Himmelfahrt

Bei der Abendvigil wird die Kevelaerer Basilika prächtig beleuchtet sein. Foto: Norbert Prümen (nop)

KEVELAER In Kevelaer soll eine neue Tradition begründet werden. In der Basilika kommt es am 17. August zu einer Abendvigil. Anschließend ist eine Lichterprozession geplant. Die Gemeinde St. Marien hofft auf viele Teilnehmer.

In der Marienbasilika beginnt am Samstag, 17. August, um 20 Uhr eine Abendvigil aus Anlass der äußeren Feierlichkeiten zum Fest Mariä Himmelfahrt. Die Vigil (eine liturgische Feier zum Übergang in die Nacht und zur Nachtwache) wurde im vergangenen Jahr bereits durch Pfarrer Gregor Kauling (Rektor der Wallfahrt) und Dr. Bastian Rütten (Theologischer Referent der Wallfahrt) angeboten und stieß auf große Resonanz.

„Wir setzen bei diesem Format auf ein stimmungsvolles Gesamtkonzept“, so Rütten. So stehen die illuminierte Basilika, ansprechende Texte aus Bibel und Poesie und natürlich viel Musik zum Zuhören und Mitsingen im Mittelpunkt dieser Feier. „Es tut gut“, so Wallfahrtsrektor Kauling, „dass wir all diese Schätze hier in Kevelaer haben und mit ihnen gestalten können.“

Info Weitere Marienfeste und -gedenktage 1. Januar Hochfest der Gottesmutter Maria 2. Februar Darstellung des Herrn („Mariä Lichtmess“) 2. Juli Mariä Heimsuchung 12. September Mariä Namen („Schutzmantelmadonna“) 15. September Gedächtnis der Schmerzen Mariens („Sieben Schmerzen Mariens“) 7. Oktober Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz („Rosenkranzfest“)

Anlässlich des Festes Mariä Himmelfahrt soll eine neue Tradition gegründet werden. Am Vorabend zum Festsonntag wird nun die Vigil angeboten. Ein gleiches Angebot wird am Vorabend der Feierlichkeiten zu Mariä Geburt (Samstag, 7. September, dann aber um 21 Uhr) gemacht.

„Das Format nimmt die Menschen mit“, schwärmt Bastian Rütten. „Man ist eingeladen, sich einfach tragen zu lassen, die Zeichen und Symbole zu genießen, Impulse zu betrachten und die Musik zu genießen.“ An der Schwelle der Nacht feiert die Kirche in der Form der Vigil, dass das Licht auch in den Nächten der Menschen leuchtet. „Wir haben uns im Seelsorgeteam auch Gedanken über die Lichterprozession und deren Zukunft gemacht.“

Ein Ergebnis der Überlegungen sei, „dass wir an diesen beiden Abenden nach der Vigil eine große Form anbieten wollen“. So endet die Vigilfeier in der Basilika mit der Weitergabe des Kerzenlichtes an alle Anwesenden. Die ganze Gemeinde ist dann eingeladen, eine Lichterprozession durch das abendliche Kevelaer zu machen. Der Prozessionsweg führt über den Kapellenplatz, die Busmannstraße, Annastraße und Hauptstraße und endet auf dem Kapellenplatz. Vor dem Gnadenbild wird dann der Abschlusssegen erteilt.

Inhaltlich wird die Feier von Pfarrer Kauling und Mitgliedern des Seelsorgeteams gestaltet. Die musikalische Gestaltung liegt bei Basilikaorganist Elmar Lehnen (Orgel) und Chordirektor Romano Giefer und einem Vokalensemble unter seiner Leitung.

Die Wallfahrtsgemeinde Sankt Marien lädt zum Besuch dieses besonderen Angebotes ein. „Es ist wichtig und gut, dass wir im Rahmen der Wallfahrtsangebote auch unseren Blick auf die Liturgie lenken. Wir brauchen neben den tradierten Formaten auch neue, niederschwellige und sicher auch zu Herzen gehende Angebote“, so Bastian Rütten.