Neue Staffel von "Lecker an Bord" : Von Xanten auf den Tisch

In der neuen Staffel von „Lecker an Bord“ fahren Frank Buchholz (l.) und Björn Freitag vom Niederrhein ins Ruhrgebiet. Foto: WDR/Melanie Grande

Xanten Die Köche Björn Freitag und Frank Buchholz zeigen in der Sendung „Lecker an Bord“, was sich mit Zutaten aus der Römerstadt zubereiten lässt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

Als der Fernsehkoch Björn Freitag in Xanten nach Zutaten für eine Sauce sucht, wird er im Archäologischen Park (APX) fündig. In einem Beet neben der römischen Herberge wachsen Petersilie, Kerbel, Dill und Koriander – also Kräuter, die ursprünglich aus Asien, Osteuropa oder vom Mittelmeer stammen und von den Römern an den Niederrhein gebracht wurden. Belege dafür entdeckten Archäologen bei ihren Ausgrabungen, zum Beispiel Samen von Koriander. Vermutlich sollten die römischen Soldaten, wenn sie in der Fremde stationiert waren, trotzdem die Speisen essen können, die sie von zuhause gewohnt waren. Vielleicht hatten Händler einzelne Kräuter auch schon vorher an den Niederrhein gebracht. Aber erst die Römer mit ihrem gut ausgebauten Handelsnetz dürften sie hier etabliert haben.

Woher die Archäologen das alles wissen, erfährt Fernsehkoch Björn Freitag bei seinem Besuch im APX – und der Fernsehzuschauer sieht es am Montagabend, wenn um 20.15 Uhr im WDR die neue Staffel der Sendung „Lecker an Bord“ beginnt. Zweimal waren Freitag und sein Kochkollege Frank Buchholz in NRW schon unterwegs, in diesem Jahr fahren sie vom Niederrhein bis ins Ruhrgebiet. Kapitän Heinz Dieter Fröse schippert sie auf dem Hausboot Una One über die Kanäle entlang der Römerroute. Dabei hält das Schiff immer wieder an, damit die Köche an Land die Zutaten für ihr Essen bekommen. In Xanten besorgen sie sich nicht nur die Kräuter für die Sauce, sondern auch Fleisch und Mehl für einen Burger sowie Mohn für einen Kuchen.

Info Grüne Sauce mit Kräutern aus Xanten Zutaten 500 Gramm Jogurt (3,8 Prozent Fett), ein kleines Bund Petersilie, ein kleines Bund Kerbel, ein kleines Bund Dill, ein kleines Bund Koriander, ein kleines Bund Basilikum, ein Esslöffel Senf, eine Zitrone (Abrieb), Pfeffer (weiß), eine Prise Salzflocken oder normales Salz und ein Esslöffel Hanföl. Zubereitung Alle Zutaten mit einem Mixer oder Pürierstab zu einer glatten Soße mixen. Danach das Ganze durch ein feines Sieb geben und eventuell noch abschmecken. Fertig. Herkunft Einige der Kräuter, die dieses Mal in der WDR-Sendung „Lecker an Bord“ verwendet werden, stammen aus dem Kräutergarten im Archäologischen Park Xanten (APX): Petersilie, Kerbel, Dill und Koriander. Auch die römische Herberge bedient sich bei der Zubereitung von Speisen aus dem Kräutergarten. Besucher können ihn besichtigen und die Kräuter probieren, aber nicht kaufen.

Dabei informieren sich die Köche auch immer über die Herkunft der Zutaten. In der Kriemhildmühle in Xanten lernt Buchholz zum Beispiel, wie Mohn gemahlen wird – das Ergebnis wird er an Bord des Hausboots zu einem Quark-Mohn-Kuchen verarbeiten. Er bekommt von Bäckermeister Rolf Peter Weichold auch Roggenmehl, das er für Burger-Brötchen verwendet. Den gepökelten Schweinenacken für das Patty holt sich Freitag vom Gamerschlagshof. Aber zuerst zeigt ihm Betreiberin Astrid Gerdes, wie man die Ferkel eines Bentheimer Schweins fängt. „Das war lustig“, sagt sie über die Dreharbeiten im Mai.

Der Kräutergarten im APX: Petersilie, Kerbel und Dill wurden wohl von den Römern an den Niederrhein gebracht. Foto: Axel Thünker/APX