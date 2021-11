Xantener Carnevals-Vereins : Benedikt I. und Magdalena I. regieren in Xanten

Xanten Das neue Kinderprinzenpaar des Xantener Carnevals-Vereins löst Ben-Luca I. und Lucy I. nach doppelter Session ab. Die Karnevalisten waren bei der Proklamation froh, nach so langer Corona-Pause wieder auf der Bühne zu stehen.

Nun ist sie endgültig zu Ende, die Herrschaft von Prinz Ben-Luca I. und Lucy I. Sie hat ja auch lange genug gedauert – oder wie Ben-Luca sagte: „Wir sind das Prinzenpaar mit der längsten Amtszeit beim XCV.“ Ihre Regentschaft im Xantener Carnevals-Verein (XCV) begannen die Jugendlichen in der Session 2019/20. Dann kam Corona und damit der Lockdown. Keine Karnevalsfeiern und keine Proklamation für 2020/21. So verlängerte sich ihre Amtszeit um ein weiteres Jahr.

Am Freitag endlich übergaben sie die Symbole der Macht an ihre Nachfolger Benedikt I. (Lindemann). und Magdalena I. (Lindemann), die ab sofort das elfte XCV-Prinzenpaar stellen. Die beiden Geschwister sind 13 und zwölf Jahre alt und besuchen das Städtische Stiftsgymnasium in der Domstadt. Beider Hobby ist das Fußballspielen. Magdalena teilt ihre Freizeit zusätzlich auf das Reiten sowie das Geigespielen in der Dommusikschule und ihre Mitgliedschaft bei den Pfadfindern auf. Unterstützt wird das Kinderprinzenpaar durch ihre Pagen Jacob Schönberner und Lina Schierholt, die nach dem Brauch des XCV in der nächsten Session als Prinzenpaar auftreten werden.