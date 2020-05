Am Krankenhaus : Corona-Abstrichzentrum in Xanten geht in Betrieb

Die mobile Station des DRK (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Der Kreis Wesel will durch Einrichtung eines Abstrichzentrums am St.-Josef-Hospital in Xanten mehr Tests ermöglichen. Die Infektionszahl ist am Freitag weiter gestiegen, aber nur leicht.

Der Kreis Wesel richtet ein weiteres Corona-Abstrichzentrum ein. Es wird am Krankenhaus in Xanten stehen und in der nächsten Woche den Betrieb aufnehmen. Dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr werden Patienten dort auf das Coronavirus getestet. Damit gibt es im Kreis Wesel vier Abstrichzentren. Die anderen drei stehen in Moers, Dinslaken und Schermbeck. „Vor dem Hintergrund der vom Robert-Koch-Institut eingeforderten höheren Testungsintensität hat der Kreis Wesel damit eine angemessene Angebotsstruktur“, erklärte der Kreis Wesel.

Für das Abstrichzentrum in Xanten stellt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) seine mobile Station zur Verfügung. Es handelt sich um einen rund sieben Meter langen Anhänger, in dem es drei Räume gibt: einen zur Behandlung, einen zur Vorbereitung, einen für den Aufenthalt. Das Krankenhaus helfe mit „technischer Infrastruktur“, erklärte der Kreis Wesel weiter. Die Abstriche würden von Ärzten des Medzinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) vorgenommen. Sie unterstützten den Kreis schon seit Ende März. Dadurch sei der Betrieb der Abstrichzentren ohne Mitarbeiter der niedergelassenen Ärzte möglich.

Am Freitag ist die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Wesel weiter gestiegen, aber nur leicht. Das Gesundheitsamt meldete sechs neue Infektionen. Damit ist das Virus bisher bei insgesamt 559 Menschen nachgewiesen worden, davon leben 19 in Xanten, 13 in Alpen, 46 in Rheinberg, 15 in Sonsbeck. Von diesen 559 Menschen gelten 422 wieder als genesen (Xanten: 11, Alpen: 9, Rheinerg: 33, Sonsbeck: 8). 25 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, sind gestorben (davon 2 in Xanten, 3 in Sonsbeck).

(wer)