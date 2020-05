Xantener Wählergemeinschaft : FOX legt Themen für den Kommunalwahlkampf fest

Xanten Auf einer Mitgliederversammlung stimmte die Xantener Wählergemeinschaft darüber ab, worauf sie sich in den nächsten Monaten konzentrieren will. Wegen der Corona-Pandemie galten während der Veranstaltung strenge Regeln.

Das Forum Xanten (FOX) will sich im Kommunalwahlkampf vor allem auf die Themen Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bürgernähe und Finanzen konzentrieren. Das hat die Wählergemeinschaft auf einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend in der Mensa der Gesamtschule entschieden. Die konkreten Forderungen von FOX zu den Themen sollen in den nächsten Wochen in Arbeitsgruppen formuliert werden.