Abstrichzentren des Kreises außer Betrieb : „Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen“

Xanten Die drei Carona-Abstrichzentren im Kreis Wesel sind vorerst außer Betrieb. Ein Hausarzt in Xanten beruhigt seine Patienten und erklärt ihnen die Folgen.

Die drei Abstrichzentren des Kreises Wesel nehmen vorerst keine weiteren Abstriche, um sie auf das Coronavirus zu testen. Grund dafür sind mangelnde gesicherte Laborkapazitäten, wie der Kreis am Dienstag erklärte. „Es gibt deshalb keinen Grund, in Panik zu verfallen“, erklärte die Arztpraxis von Georgios Ikonomou in Xanten auf ihrer Facebookseite. „Dadurch stirbt kein Mensch mehr oder weniger.“ Durch die fehlende Möglichkeit, Menschen auf das Coronavirus zu testen, „ergibt sich kein therapeutischer Verlust, da sich an dem Behandlungskonzept nichts ändert“. Verdachtsfälle blieben in Quarantäne. Eine Infektion werde symptomatisch behandelt, da es noch kein Medikament gebe.