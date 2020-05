Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Zahl der Neuinfektionen bleibt gering

Kreis Wesel 112 Menschen müssen im Kreis Wesel aktuell in Quarantäne leben, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bis Freitag stieg die Zahl der Infektionen auf 559. Das sind sechs mehr als am Donnerstag.

Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten ist im Kreis Wesel im Vergleich zu Donnerstag stabil geblieben, insgesamt ist sie rückläufig. 112 Menschen müssen aktuell in Quarantäne leben, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Freitagmittag mitgeteilt. In den vergangenen Wochen wurden regelmäßig zwischen 130 und 150 Menschen in häusliche Isolation geschickt. Seit Tagen meldet der Kreis aber nur noch wenige neue Infektion am Tag, während gleichzeitig mehr Menschen nach einer Infektion wieder als genesen gelten.