Kinderglück trotz Corona-Krise : Wiedersehen auf dem Spielplatz

Xanten/Sonsbeck Es ist wieder gemeinsames Klettern möglich. Wir haben uns auf zwei Spielplätzen in Sonsbeck und Xanten umgeschaut. Zu sehen gab’s glückliche Kinder und Mamas, die sich an die Regeln hielten.

Ortswechsel, Abenteuer-Spielplatz an der Sonsbecker Parkstraße. Das Thermometer zeigt 21 Grad an, es ist früher Nachmittag. Lia kommt mit Mama Silvana Santoro an. Das dreieinhalbjährige Mädchen nimmt Anlauf und macht einen Sprung in den Sandkasten. Endlich wieder da, endlich wieder toben unter freiem Himmel. „Als sie gestern Abend hörte, dass wir am nächsten Tag wieder auf den Spielplatz dürfen, wollte sie sofort hin“, sagt die Labbeckerin. Wenig später kommt Jasmin van der Linden an. Beide Frauen kennen sich – und sind erleichtert, sich wieder mit Blickkontakt unterhalten zu können. Zeit, ihren Zwillingen Nick und Finn viel Spaß zu wünschen, bleibt der Sonsbeckerin nicht. Die zwei sechs Jahre alten Jungs sind sofort weg. Der Kletterturm will schließlich zurückerobert werden.