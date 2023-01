Veranstaltungstipps Was Sie 2023 in Xanten erleben können

Musik und Comedy An jedem ersten Sonntag im Monat kommen Musiker aus Holland und Deutschland für eine Irish Session in De Kelder des Hotels van Bebber. Der Nachmittag mit irischer Musik beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Sommer wird in Xanten Comedy und Musik unter freiem Himmel geboten: Der Open-air-Sommer 2023 des Freizeitzentrums Xanten (FZX) startet am Freitag, 4. August, 20 Uhr, mit Stand-up-Comedy von Nightwash: Ein Moderator und drei Comedy-Nachwuchskünstler treten im Naturbad Xantener Südsee auf. Der Eintritt kostet 32,80 Euro. Einen Tag später, am Samstag, 5. August, 20 Uhr, spricht Atze Schröder auf derselben Bühne über „Echte Gefühle“ – so heißt sein Programm. Tickets gibt es für 42,10 Euro. Am nächsten Wochenende, am Samstag, 12. August, gastiert die Kölner Band Brings wieder an der Xantener Südsee und gibt ab 20 Uhr im Naturbad ein Open-air-Konzert. Karten gibt es für 36,50 Euro. Schon im Frühjahr gibt es wieder Comedy & Currywurst in Neumaiers Kulturkeller. Die Veranstaltungen am 7., 8. und 9. März sind aber schon ausverkauft. Karten gibt es aber noch für Comedy & Currywurst im Herbst: Auch am 23., 24. und 25. Oktober treten Comedians auf, dann im Schützenhaus.