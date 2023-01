Malteser-Hospizdienst Niederrhein So arbeiten Sterbebegleiter

Als Rosemarie Kubitzas Ehemann Erwin zusammengesackt ist, hat das nicht nur sein, sondern auch ihr Leben plötzlich verändert. Der Xantener erlitt einen Schlaganfall, erkrankte anschließend an einer schweren Demenz, war bald an ein Pflegebett gefesselt. „Das alles kam Schlag auf Schlag“, erzählt Rosemarie Kubitza am Esstisch. „Ich konnte das alles einfach nicht begreifen, war emotional am Boden.“ Als ihr Mann dann auch noch eine Lungenentzündung bekam, redeten Bekannte auf die 86-Jährige ein, sie müsse sich nun auf alles gefasst machen. Doch Rosemarie Kubitza wollte das nicht hören. „Ich war nicht bereit dazu, Abschied zu nehmen“, sagt sie. Also isolierte sie sich, litt – auf sich gestellt – noch mehr unter der Situation. Ihr Hausarzt Markus Witkiewicz legte ihr daraufhin die Unterstützung von Martina Zimmer ans Herz. Die Koordinatorin des Hospizdienstes der Malteser am Niederrhein ist nicht nur auf die Begleitung von Sterbenden spezialisiert, sondern hilft auch den Angehörigen in ihrer Trauer.