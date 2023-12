Ausgaben der Stadt sind gestiegen Xantens Bürger müssen 2024 mit Steuererhöhung rechnen

In Xanten werden die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer voraussichtlich im nächsten Jahr steigen. Die Verwaltung hat in der letzten Ratssitzung des Jahres die Hebesätze genannt, mit denen sie zurzeit im Entwurf für den Haushalt für 2024 rechnet, um die gestiegenen Ausgaben der Stadt zu finanzieren und um zu verhindern, dass Xanten in die Haushaltssicherung muss. Demnach kalkuliert sie mit einer Grundsteuer A von 430 statt 340 Prozentpunkten (plus 90 Punkte), einer Grundsteuer B von 995 statt 650 Prozentpunkten (plus 345 Punkte) und einer Gewerbesteuer von 495 statt 475 Prozentpunkten (plus 20 Punkte). Dadurch würde Xanten rund 3,5 Millionen Euro mehr einnehmen.