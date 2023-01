In Alpen mit Tuben und Euphonien Musikunterricht mit den Bundeswehr-Bläsern

Info

Termin Der Workshop findet am Samstag, 25. Februar, statt – von 10 bis 16 Uhr, im Gemeindehaus der St.-Walburgis-Kirche. Er ist gedacht für Amateurbläser mit mindestens zweijähriger Spielpraxis. Pro Person kostet er 29 Euro – Verpflegung miteingerechnet. Interessierte können sich per E-Mail anmelden an info@musikverein-menzelen.de.

Spenden Das Konzert startet am gleichen Tag um 19 Uhr. Es findet in der St.-Walburgis-Kirche am Kirchplatz 1 in Menzelen statt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Tafel wird gebeten.